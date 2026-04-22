22.15 B92

Lopovi

Film „Lopovi“ govori o paru kriminalaca koji pokušavaju da, iz naizgled neprobojnog trezora, ukradu dva Faberžeova jajeta vredna 40 miliona dolara. Riplijeva umešanost sa ruskom mafijom još je i najmanji problem ovog dvojca, dok njihove nezakonite napore onemogućava odlučni policajac, koji se ozbiljno nameračio na starijeg lopova – dok Martinova zagrejanost za zagonetno Riplijevo kumče završava u komplikacijama koje nijedan od njih dvojice nije mogao da predvidi. Uloge: Morgan Friman, Antonio Banderas, Rada Mičel.

21.05 RTS1

Neboder

Predvodnik ekipe za spasavanje talaca Ef-Bi-Aja i američki ratni veteran Vil Sojer sada radi na proceni bezbednosti nebodera. Poslat je u Hong Kong gde je u najvišoj i najbezbednijoj zgradi izbio požar, za šta je okrivljen. Sada pošto je za njim raspisana poternica, on mora da nađe odgovorne i nekako spase porodicu zarobljenu u zgradi, iznad spratova koji gore. Uloge: Dvejn Džonson, Niv Kembel, Čin Han.

00.00 Prva

Zajedno sami

Radnja filma smeštena je u današnje vreme. To je zatvorena karantinska ljubavna priča koja prati Džun, napetu ženu u tridesetim koja živi u Njujorku. Priča počinje kada izbije pandemija i Džun beži iz grada da bi se sastala sa svojim dečkom, Džonom, koji je iznajmio kuću u dolini Hadson. Kada Džun stigne, iznenađena je kada pronađe Čarlija, muškarca u tridesetim, koji slučajno iznajmljuje istu kuću sa sličnim planovima – da pobegne iz grada na početku pandemije. Priča se komplikuje kada Džon odluči da mora da ostane u gradu i brine o roditeljima, ostavljajući Džun samu u kući s Čarlijem. Osećajući se usamljeno i napušteno, Džun se obraća Čarliju za utehu i oni stvaraju neočekivano prijateljstvo Uloge: Kejti Holms, Džim Starges, Derek Luk.