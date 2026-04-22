Arena Premium 1
10.00 Mali fudbal Arenina liga šampiona Novi Beograd
12.30 Fudbal Španska liga: Real Madrid - Alaves
14.30 Fudbal: River Plate - Boka Juniors
16.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Najava 32. kola
17.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Vojvodina - Partizan
19.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar - Crvena zvezda
21.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Magazin ep. 29
21.30 Fudbal Španska liga: Barselona – Selta
23.30 Košarka Evroliga: Barselona - Crvena zvezda
01.30 Fudbal Francuska liga: PSŽ - Nant
03.30 Košarka NBA G2: Oklahoma - Finiks
Arena Premium 2
08.00 Košarka Evroliga: Barselona - Crvena zvezda
10.00 Košarka G2 NBA: San Antonio - Portland
12.00 Košarka NBA dejli
12.15 Košarka G1 NBA: Oklahoma - Finiks
14.15 Košarka NBA ekšn
14.45 Košarka Denver - Minesota, G2 NBA
16.45 Košarka Španska liga: Pregled 27. kola
17.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnik - Novi Pazar
19.00 Fudbal Španska liga: Elče - Atletiko
21.00 Fudbal Italijanski kup: Atalanta - Lacio
23.00 Košarka VTB Liga: Zenit – CSKA
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 2
06.30 Snuker: Šefild, Runda 1
08.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 2
09.30 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
10.00 Snuker: Šefild, Runda 1
11.00 Snuker: Šefild, Runda 1
14.00 Atletika: Boston, Maraton
15.15 Snuker: Šefild, Runda 1
18.30 Snuker: Šefild, Runda 1
19.30 Snuker: Šefild, Runda 1
23.00 Mačevanje: Grand Prix, Budimpešta
Komentari (0)