Film "Diger" je komedija koja već sada izaziva ogromnu pažnju zbog neprepoznatljivog izgleda slavnog glumca.

Tom Kruz je rekao da mu je trebalo četiri decenije glumačkog iskustva da bi došao do toga da može da igra ekscentričnog naftnog tajkuna u mračnoj komediji „Diger“.

Kruz je predstavio prve slike iz filma na konvenciji vlasnika bioskopa CinemaCon u Las Vegasu. Kruzu se na sceni pridružio reditelj filma, četvorostruki dobitnik Oskara, Alehandro Injaritu.

Producent filmova „Čovek ptica“ i „Povratnik“ rekao je da su on i Kruz prvi put razgovarali o filmu pre sedam godina.

Na njima je prikazan 63-godišnjak transformisan u lik Digera Rokvela, starijeg muškarca sa proređenom sedom kosom, pivskim stomakom, južnjačkim akcentom i sklonošću ka mačkama.

U filmu, Rokvel nenamerno pokreće ekološku katastrofu.

„Trebalo je 40 godina da dobijem ulogu Digera Rokvela i odigram mnoge, mnoge slojeve ovog lika“, rekao je Kruz. „Film je divlji, smešan je i jedva čekam da ga svi vidite.“

Najavljeno je da će film koji biti premijerno biti prikazan u bioskopima u oktobru, piše Reuters.





