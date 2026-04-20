RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Više od igre, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Lov i ribolov
13.50 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Ranjeni orao, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.25 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Ranjeni orao, igrana serija
21.00 Potera, kviz
22.10 Na večeri kod
23.15 Dnevnik
23.40 Kulturni dnevnik
23.55 Abot i Kostelo sreću nevidljivog čoveka, film
01.20 Jedan dan
02.25 Dnevnik
03.00 Lov i ribolov
03.25 Potera, kviz
04.25 Hemija razbija mitove
Najava
Abot i Kostelo sreću nevidljivog čoveka 23.55 RTS1
Dvojica smotanih privatnih detektiva pomažu čoveku nepravedno optuženom za ubistvo, a koji je postao nevidljiv, da dokaže da nije kriv.
RTS2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Avanture Heti Feder
08.50 Čika Branin orfeum
09.05 Bontonovići
09.20 Restorančić zalogajčić
09.55 Radoznalci
10.15 Jezičke nedoumice
10.20 Može i drugačije
10.35 Anin svet
10.50 Glasovi iz prošlosti – priče o lagatima
11.20 Lični kosmos
11.50 Staro srpsko pisano nasleđe
12.20 Hemija razbija mitove
12.35 E-TV
13.00 Mesto za nas
13.30 Apropop: Farmerke
14.00 Abot i Kostelo u legiji stranaca, film
15.20 Ženski raj, serija
16.05 Vaskrs na Kosovu i Metohiji
17.05 Staro srpsko pisano nasleđe
17.35 Drita
18.00 Andre Riju – Dobro došli u moj svet
18.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.55 Odbojka (ž): Plej of, finale 1, prenos
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Laureus – Dodela svetske sportske nagrade, snimak
23.10 Kreativni distrikt: Miloš Sofrenović
23.40 Idemo, idemo, film
01.25 Jeloustoun, serija
02.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.15 Odbojka (ž): Plej of, finale 1,
04.15 Laureus – Dodela svetske sportske nagrade, snimak
Najava
Vaskrs na Kosovu i Metohiji 16.05 RTS2
Dokumentarni film posvećen je toku i završnici velike humanitarne akcije „Vaskrs na Kosovu i Metohiji“ koja je nedavno uspešno sprovedena. Okom kamere, ovekovečena je snaga solidarnosti kroz autentičnu, dostojanstvenu priču o ljudima, veri i zajedništvu. Veliku humanitarnu akciju „Vaskrs na Kosovu i Metohiji“ pokrenula je početkom ove godine "Tripod produkcija", uz medijsku podršku Radio - televizije Srbije i "Cinnerent" filmske produkcije, uz blagoslov Eparhije raško- prizrenske. Kroz proces prikupljanja i dopremanja humanitarne pomoći, dokumentarni film prati put te plemenite ideje- od prvog poziva na solidarnost, preko ljudi koji daruju i organizuju pomoć, do trenutka kada ona stiže u Narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji- mesta koja svakodnevno predstavljaju oslonac za najugroženije porodice. Paralelno sa ovim tokom, film beleži lična razmišljanja ljudi koji učestvuju u akciji ali i onih koji žive na Kosovu i Metohiji-dece, starijih, kuvara koji pripremaju obroke kao i volontera. Njihove reči otkrivaju jednostavnu ali duboku istinu: Srbima, koji tamo žive najvažnije je da osećaju podršku svog naroda. Posebnoj duhovnoj dimenziji ovog dokumentarnog TV projekta doprinosi blagoslov Eparhije raško-prizrenske i Mitropolita Teodosija. Pod okriljem ove Eparhije, Narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji već dvadeset i pet godina svakodnevno obezbeđuju obroke za više od 3000 stanovnika i na svoj način- vode borbu za miran i slobodan život. Na njihovim dnevnim ritualima ovaj film nastaje i razvija se. Završnica filma donosi radost Vaskrsa- trenutak okupljanja, vere i nade, uz poruku da konkretna dela dobročinstva, empatije i humanosti imaju trajni značaj, donose radost i osnažuju osećaj zajedništva- kako među onima koji donacije primaju, tako i samim donatorima. Dokumentarni film „Vaskrs na Kosovu i Metohiji“ nije samo dokument o jednoj humanitarnoj akciji, već jedinstveno svedočanstvo o zajedništvu, veri i odgovornosti. Takođe, film je i podsećanje na jednostavnu, duboku težnju, koja se uočava kroz sve priče u filmu: potrebu da niko ne bude zaboravljen. Film ostaje kao trajni zapis jednog vremena, jednog prostora i ljudi koji u njemu žive, veruju, opstaju i traju.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.30 Odbačena, igrana serija
22.20 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka, rijaliti šou
Najava
Odbačena 21.30 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Ćirilica Milomira Marića
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Glam i Drama
00.50 Ekskluziv
01.15 Eksploziv
01.45 Nećete verovati
02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, domaća igrana serija
03.00 Pobednik, kviz
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Glam i Drama 00.00 Prva
„Glam i drama“ je emisija kolažnog tipa i predstavlja retrospektivu dana u kome se emituje, a to se odvija kroz teme koje su najviše odjeknule tog dana.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Tajna srebrnog jezera, igrani film
00.15 Teorije zavera
02.15 7 dana: Horizont stvarnosti
Najava
48 sati svadba 20.05 B92
Dejan iz Mladenovca i Mirjana iz Blaca upozanli su daleko van granica Srbije. Njihova ljubav krenula je preko Tindera, ali u Malmeu, u Švedskoj. Iako ih je život više puta razdvajao – prvo u različitim državama, a danas u različitim gradovima – njihova ljubav je opstala i postala jača nego ikada. Danas imaju dvoje dece i bore se da uprkos daljini sačuvaju porodicu i zajedništvo. Pred vama je prava domaćinska svadba, puna tradicije, topline i iskrenih emocija. U dvorištu se okreće prase, porodica i prijatelji su na okupu, a svaki trenutak odiše jednostavnom, ali snažnom ljubavlju. Ipak, put do venčanja nije prošao bez izazova – ekipi se pokvario kombi, a kao da to nije bilo dovoljno, sve je dodatno otežao i iznenadni sneg. Kako će se Miki snaći kada stvari krenu po zlu? Da li će uspeti da organizuje svadbu uprkos neplaniranim problemima? I kako mu se dopalo tradicionalno pečenje koje su mladenci pripremili? Ova epizoda donosi i posebnu emotivnu notu – Mirjana, kao najmlađa od tri ćerke, odlučila je da zadrži svoje prezime kao simbol ljubavi i poštovanja prema svom ocu.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 TV prodaja Telestar
13.15 Provodažjia
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.42 Žena, serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.09 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Ćirilica
23.00 Žena, serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.32 Porodične tajne, serija
01.13 Savetnik
01.32 Naslovna strana, kviz
02.05 1 na 1, kviz
02.35 Posle ručka
Najava
Ćirilica 21.30 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - gosti: Darko Kojić Koja, Lazar Jovanović
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Balkan ekspres, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Šašava planeta
15.00 Chit chat gost: Ružica Petronijević
16.00 Prekobrojna, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 OPA šou; gosti: Neša Saita, Nela Bijanić, Tijana Stojić, Peđa Vujić
23.30 Kiše zemlje moje, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
06.35 Makedonski ubavini
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Agroinfo
13.00 Tajne vinove loze, igrana serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
18.00 Tajne vinove loze, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bugarske ruže, emisija na bugarskom jeziku
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.35 Doku. program
23.05 Noćni program
24 KITCHEN
12.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
13.00 Džejmijeve povoljne gozbe
14.00 Indija: Rik Stajn
15.00 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta
16.00 Izlet sa Kertisom Stounom
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalova azijska pekarska avantura
19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
20.00 Jednostavno: Suzi
STAR LIFE
07.35 Uvod u anatomiju
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Čovek zvani Oto, film
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
17.05 Dobri doktor
18.00 Dobri doktor
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Uvod u anatomiju
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Elsbet
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
07.25 Kuća mog oca, igrani film
10.05 Kokova 2, igrani film
12.15 Snežana, film
13.50 Kerol, film
15.55 Na udaru, film
17.45 Kuća mog oca, igrani film
19.15 Kuća na jugu, igrani film
21.00 Sledbenik, igrani film
22.50 Trezor, igrani film
00.30 Grad greha 2, igrani film
02.10 Vita i Virdžinija, igrani film
04.00 Mandibule, igrani film
SUPERSTAR
08.20 Nedelja, domaća igrana serija
09.15 Nedelja, domaća igrana serija
10.10 Nedelja, domaća igrana serija
11.05 Nedelja, domaća igrana serija
12.00 Spajdermen povratak kući, igrani film
14.15 Laf u srcu, domaći film
15.50 Ljubav na engleski način, igrani film
17.35 Zmije u avionu, igrani film
19.25 Vremenski tesnac, igrani film
21.00 Prva klasa pun gas, igrana serija
21.55 Visina, igrani film
23.35 3.10 za Jumu, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Parada, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Besa, serija
19.45 Predgrađe, igrani film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Parada, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
05.50 Blic dan
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Balkanskom ulicom
13.35 Državni službenik, igrana serija
14.30 Zabranjeno voće, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Metar moga sela
18.20 Nije srpski ćutati
19.05 Scena
19.25 Državni službenik, igrana serija
20.20 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.15 Nije srpski ćutati
00.00 Scena
00.20 Tajkun, igrana serija
01.05 Rane, igrani film
02.45 Na terapiji
03.35 Metar moga sela
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Kadrovi vremena: Dekade
11.00 Presek plus
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 GrađaNIN
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Proces
23:00 Kadrovi vremena: USA Originals
23.30 Top story evening
