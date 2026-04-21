22.15 B92

Zli poručnik: Nju Orleans

Detektiv Terens iz Odeljenja za ubistva jednako je posvećen poslu i drogama dok se olako poigrava zakonom. Da bi postigao svoj cilj, maše značkom koliko i pištoljem. Posle teške povrede leđa, dok je spasavao zatvorenika od davljenja neposredno nakon prolaska uragana Katrina, detektiv je unapređen u čin poručnika. Uloge: Nikolas Kejdž, Eva Mendez, Val Kilmer.

22.00 RTS1

Pusti snovi

Premijera digitalno restauriranog filma "Pusti snovi" iz 1968. godine. Ljuba Popović je prodavac u jednoj robnoj kući velegrada, mogao bi da živi mirno i lepo ali slabost su mu glumci i njihov svet. U slobodno vreme piše scenarija, glumi u amaterskim pozorištima i sanja o svetu filma. Zaljubljen je u filmsku zvezdu sa kojom u snovima dolazi do nestvarnih susreta i doživljaja. Uloge: Mija Aleksić. Nuša Marović, Mira Banjac, Dragutin Dobričanin, Mića Orlović, Bora Todorović...

00.00 Prva

Posetioci osvajaju Ameriku

Viteza i njegovu ludu začarala je veštica, a kako bi popravili načinjenu štetu koriste se uslugama čarobnjaka. Stvari ipak kreću po zlu i oni su prebačeni iz 12. veka u 2000. godinu. Vitez u budućnosti upoznaje neke članove svoje porodice i polako uči zanimljive i nove stvari o veku u kojem se zatekao i smišlja kako da se vrati kući. Uloge: Žan Reno, Kristina Aplgejt, Kristijan Klavije.