Priča o Kremanskom proročanstvu ponovo je uzburkala javnost nakon što su isplivale reči Jovana Tarabića, poslednjeg potomka čuvenih proroka Miloša i Mitra Tarabića. Njegove tvrdnje i danas izazivaju jezu, jer otkrivaju potpuno drugačiju sliku od one koja se godinama prepričava.

Jovan Tarabić, koji je preminuo 2014. godine u rodnim Kremnima u 92. godini, poslednji put se oglasio u medijima 2012. i tada izneo tvrdnju koja je šokirala mnoge — da je poznata priča o tome kako će „svi Srbi stati pod jednu šljivu“ zapravo izmišljotina.

Kako je tada rekao, to proročanstvo nisu izrekli njegovi preci, već su ga, prema njegovim rečima, izmislili neprijatelji Srbije.

– Proročanstvo da će svi Srbi stati pod jednu šljivu izmislili su naši neprijatelji, ali su se grdno prevarili, jer će Srbija opstati uprkos svim nedaćama – govorio je Tarabić.

Tajna rukopisa u zidu

Jedna od najintrigantnijih tvrdnji koju je izneo odnosi se na originalni rukopis Kremanskog proročanstva.

Prema njegovim rečima, taj dokument nikada nije pronađen jer je sakriven — i to na neverovatan način.

Navodno se nalazi zatvoren u flaši koja je zazidana u jednoj staroj kući u Užicu.

Ova tvrdnja dodatno je rasplamsala misteriju oko celog proročanstva i otvorila pitanje šta se zaista krije u originalnim zapisima.

Vizije koje lede krv

Tarabić je, pozivajući se na svoje pretke, ponavljao i niz predviđanja koja su mnogi doživeli kao uznemirujuća.

Tvrdio je da će doći do velikog, opšteg rata, ali da Srbija u njemu neće direktno učestvovati.

Prema toj viziji, ljudi iz Evrope i Amerike dolaziće u Srbiju u potrazi za mirom i sigurnošću, dok će se glavna borba voditi između Rusije i Turske — na prostoru nekadašnjeg Carigrada.

Proročanstvo o “čoveku sa istoka”

Posebnu pažnju izazvale su njegove reči o dolasku misteriozne figure.

Kako je govorio, pojaviće se čovek sa istoka, na belom konju, sa plavim očima, koji će izgovoriti reči:

„Stoj narode, Bog na nebu, car na zemlji.“

Prema ovom tumačenju, taj čovek biće ruski car koji će osloboditi pravoslavne i srpske zemlje.

Istina ili mit?

Iako su ove tvrdnje i dalje predmet polemika, jedno je sigurno — priča o Kremanskom proročanstvu i dalje ne prestaje da intrigira.

Reči poslednjeg Tarabića otvorile su nova pitanja, ali i podsetile da granica između mita i verovanja često ostaje nejasna.