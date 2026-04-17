RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Više od igre, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Građanin
13.45 Jedan dan
14.35 Zdravstveni dnevnik
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Ranjeni orao, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Ranjeni orao , igrana serija
21.00 Novi početak
22.05 Stigni me ako znaš, film
23.00 Dnevnik
23.25 Kulturni dnevnik
23.40 Abot i Kostelo u legiji stranaca, film
01.00 Građanin
01.30 Jedan dan
02.10 Dnevnik
02.45 Novi početak
03.45 Stigni me ako znaš
04.30 Gastronomad
Najava
Abot i Kostelo u Legiji stranaca 23.40 RTS1
Dva bruklinska promotera rvanja odlaze u Alžir u potrazi za čuvenim rvačem, ali slučajno završavaju u Francuskoj legiji stranaca. Narednik Aksman na prevaru uspeva da natera dvojicu promotera da se prijave u Legiju stranaca, nakon čega otkrivaju njegovu saradnju sa zlim šeikom Hamudom El Halidom. Uloge: Bad Abot, Lu Kostelo, Patriša Medina
RTS2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Poletarac
08.30 Saboteri
08.45 Zbogom krempito
09.00 Neven
09.35 Ružne reči
09.45 Plava ptica u Nepalu
09.50 Zanimanje dete
10.05 #Zona talenta
10.30 Inkluzija – Život bez granica
10.55 Eko minijature
11.00 Eko perspektive
11.25 Prevaspitani
11.50 Kliker za…: Promišljanje života, Aleksandra Pavićević
12.30 Dozvolite
13.00 Do detalja:
13.30 Minhovi
14.00 Abot i Kostelo sreću Frankenštajna, film
15.25 Ženski raj 9, serija
16.05 Kuhinja moga kraja
17.05 Da nam nije
17.25 Naukaj privredi
17.45 Staro srpsko pisano nasleđe
18.20 Naučni portal
18.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.55 Odbojka (ž) plej of, polufinale 3, Tent – Železničar, prenos
21.00 Ženski raj 9, serija
21.50 Do detalja
22.20 Studio znanja
23.20 Renoviranje, film
00.50 Artan Lili – 10 godina benda
01.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.40 Kuhinja moga kraja
02.35 Odbojka (ž) plej of, polufinale 3, Tent – Železničar
04.35 Nauka privredi
04.55 Staro srpsko pisano nasleđe
Najava
Renoviranje 23.20 RTS2
Dženet je naizgled obična isprazna supruga koja živi u velikoj kući, bez ikakvih obaveza, osim što vežba i održava svoj besprekorni izgled. U glavnim ulogama su Frančeska Istvud, kćerka Klinta Istvuda, i Majlo Gibson, sin Mela Gibsona.
Pink
05.30 Novo jutro
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.50 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
Prva
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija
23.15 Glam i Drama
00.15 96 sati: U begu, igrani film
02.00 Na mestu zločina sa Mašanom
02.25 Ekskluziv
02.45 Doba lala, igrani film
Najava
MasterChef Srbija 22.00 Prva
U "MasterChef Srbija" kuhinju na Prvoj televiziji od 22.00 prvo ulaze sudije Filip, Nenad i Ljubica i konstatuju da su uživali tokom prethodnih šest nedelja i borbe regija, ali da je vreme da vide kako se ko od takmičara snalazi individualno. Odlučuju da ih ipak još malo drže u neizvesnosti, pa izlaze iz kuhinje. Takmičari stižu u studio u timskim keceljama, a sudije im saopštavaju da ih čeka izazov koji je veoma dobro poznat publici "MasterChef Srbija" i obeležio je svaku sezonu do sada - signature dish. Svako od takmičara u okviru tima treba da napravi jelo koje predstavlja njega u smislu ukusa, tehnika, stila kuvanja. Za prodavnicu imaju 15 minuta, a za kuvanje 75 minuta. Kad vreme za prodavnicu krene, svi jedni drugima podižu energiju i žele sreću. Svi brzo biraju namirnice i jela koja će praviti, a ko će otići na balkon i nastavti takmišenje, a ko ide u eliminacioni krug kuvanja saznajte večeras na Prvoj televiziji.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus b92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Duh u oklopu, igrani film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Itana saznaje da Marko nema ugovor o saradnji sa Živanom oko otvaranja pekare u centru i odlučuje da sa Živanom popriča o tome. Damjan moli Mimu da mu Vedran pomaže u “Imidžu”, ali ona nije oduševljena. Vladan od Nataše saznaje da su ona i Draško raskinuli. Lidija se ljuti na Natašu koja je napravila senzaciju od smrti njene mlade pacijentkinje Zdravko želi da prikupi dokumentaciju kako bi promenio prezime u Arsenijevo. Draginja nagovara Tomu da joj dopusti da čisti kuću imućne udovice.
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.20 Bg proleće
11.10 Moj grad
12.00 Tehnomanija karavan sreće
12.30 Otvoreni Balkan
13.45 TV Šopingmanija
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
16.00 Tehnomanija karavan sreće
17.10 Vaše zdravlje naša briga
17.25 Ne (obične priče) Sa Lenkom i ludim Perom
18.30 Moja polisa
20.15 Neustrašive žene Srbije
21.00 Vesti
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.00 Vesti
22.55 TV Šopingmanija
23.10 Vesti
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Biljana za Vas
Najava
Neustrašive žene Srbije 20.15 STB
Koliko je blistavih, revolucionarnih, genijalnih umova nepravedno proterano iz istorije i razvejano iz javnog sećanja, samo zato što su bile žene...
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino, jutarnji program
10.00 Poaro, igrana serija
10.50 Državni posao
11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
11.05 Zapečaćene sudbine
11.35 Graditelji Novog Sada
12.00 TV Dnevnik
12.20 Vreme je za RTV
12.30 Feliks, igrana serija
13.00 Srpski ekran
13.30 Pet za 5
14.00 Vesti
14.05 Vreme je za RTV
14.10 Čari ribolova
14.35 Drugačiji razgovori o prirodi
14.59 Odjavna špica
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza
15.50 Memento
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.35 Tv šifonjer
16.50 Državni posao
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Politbiro
18.00 Razglednice
19.00 Najgora nedelja mog života, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Signali, informativni program
21.00 Petkazanje, zabavni program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija, kulturni magazin
22.45 Sa druge strane
23.13 To su bili dani - TV kabare
00.06 Feliks, igrana serija
00.33 Knjiga je bolja
Najava
To su bili dani - TV kabare 23.13 RTV1
TV Kabare donosi jedinstvenu kombinaciju poezije, muzike i priče, koja nas vraća u prošlost i povezuje sa sadašnjošću.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Kroz vihor vremena
13.00 Tajne vinove loze, serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Uključenje u izvlačenje nagradne igre „Karavan sreće kreće - Tehnomanija”
18.00 Tajne vinove loze, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.00 Velike vesti
22.35 Dokumentarni program
23.05 Noćni program
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 RTV Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove.Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
07.05 Zvaćeš se Varvara, domaća igrana serija
08.05 Žikina dinastija 3, sulude godine, domaći igrani film
09.35 Princ, igrani film
11.10 Terminator geneza, igrani film
13.20 Žikina ženidba, domaći film
15.00 Ubice iz budućnosti, igrani film
17.00 Gospodin Bruks, igrani film
19.05 Tango i Keš, igrani film
21.00 Krvavi rat, igrani film
22.50 Trka smrti, igrani film
00.50 Vladine tajne, igrani film
Najava
Gospodin Bruks 17.00 SUPERSTAR
Erl Bruks je uspešan biznismen, istaknuti filantrop i brižni otac. On je čovek za koga niko nikad ne bi posumnjao da je ozloglašeni serijski ubica.
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.35 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.40 MasterChef Srbija
14.45 Popadija, serija
15.30 Hotel, serija
16.25 Radna akcija sa Tamarom
17.30 Urgentni centar, igrana serija
18.30 Serija
19.45 Usamljen, uplašen, prestravljen, igrani film
21.30 Andrija i Anđelka, serija
22.00 Hotel, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Metar moga sela
12.50 Neka ti je slatko
13.35 Državni službenik, serija
14.30 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
18.00 Istine i laži
19.10 Metar moga sela
19.30 Državni službenik, igrana serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
00.05 Biseri
UNA TV
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.25 Ko to tamo peva, film
15.05 Rubi, serija
15.55 Esmeralda, igrana serija
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.00 Ljubavne veze
19.45 Esmeralda, igrana serija
20.35 Zabranjena ljubav, serija
21.30 Holivudiranje
22.30 Specijalna policijska jedinica: Pod opsadom, film
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 ABS šou
09.00 Tech Lifestyle
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije
11.00 Bolje od bekstva, film
13.00 City Hype
14.00 Kafana na Balkanu, serija
15.00 Korak ispred sa Sandrom; gost - Nada Blam
16.00 Šta radiš večeras, film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije
22.00 Mobil auto
23.00 Pesnica gneva, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
07.35 Časovi Persijskog, film
09.55 Ko se boji vuka još 2, igrani film
11.15 Mrvica i rudnik zlata, igrani film
12.45 Bruklin, film
14.45 Kuća kraljevog namesnika, film
16.35 Časovi Persijskog, film
18.50 Ukradena lepota, film
21.00 Nerazumni čovek, film
22.45 Mila zemlja, igrani film
00.50 Izgaranje, film
03.15 Zlokobna aplikacija, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.10 Naša priča
16.00 Sinteza
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 GrađaNIN
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena
23.30 Top story
24 kitchen
11.30 Prijatno
12.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
13.00 Jedi, lutaj, uživaj
14.00 Indija: Rik Stajn
15.00 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta
16.30 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalova azijska pekarska avantura
19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
20.00 Jednostavno: Suzi
20.55 Kuhinje sveta
21.50 Indija: Rik Stajn
Star Movies
05.30 Duhovi, serija
06.00 Rat svetova, igrani film
06.50 Duhovi, serija
07.10 Divlji talasi 2: Talasomanija, igrani film
09.00 Sobarica i senator, film
11.10 Nemoguća misija 2, film
13.50 Državna bezbednost, igrani film
15.45 Petar Pan, film
18.00 Ludo letovanje, igrani film
20.00 Nakon Zemlje, igrani film
22.05 Gospodari ulice, igrani film
Star Life
06.00 Darma i Greg
07.35 Uvod u anatomiju
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Uvod u anatomiju
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
17.05 Dobri doktor
19.00 Uvod u anatomiju
21.00 Čovek zvani Oto, igrani film
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
