RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
10.55 Znanje imanje
12.00 Dnevnik, Dan sećanja na žrtve genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, prenos iz Donje Gradine
13.05 Sat
13.50 Superpotera, kviz
15.00 Gastronomad
15.15 Vesti
15.25 Kuhinja moga kraja
16.25 Vesti
16.35 Zvaćeš se Varvara, TV serija
17.30 Tito – Između Istoka i Zapada
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Zvaćeš se Varvara , igrana serija
21.00 Ja volim Srbiju
22.20 Jeloustoun, serija
23.10 Dnevnik
23.30 Velika iluzija
00.05 Sat
00.55 Šarenica
02.35 Dnevnik 2
03.10 Sasvim prirodno
03.35 Kuhinja moga kraja
04.30 Gastronomad
04.50 Zvaćeš se Varvara , igrana serija
05.40 Verski kalendar
Najava
Velika iluzija 23.30 RTS1
Umetnica je čija se gluma ne nameće, već se otkriva - sloj po sloj, u pogledu, gestu i tišini između replika. Likovi koje je igrala nose iskustvo, dostojanstvo i istinu zbog koje im verujemo i kada ćute. U dramsko-kriminalističkoj seriji "Zvaćeš se Varvara", kroz lik mati Efimije donosi složen portret žene između vere, discipline i duboke ljudskosti. U "Krupnom planu" Velike iluzije je Danica Ristovski. Od sirove energije borilačkog ringa do tihe jeze savremenog horora. U ovoj epizodi "Velike iluzije" donosimo priče koje podsećaju koliko je tanka linija između čoveka i njegovih demona. Predstavljamo "Ukus krvi" u kojem borba postaje pitanje identiteta i novu "Mumiju" koja mit pretvara u intimnu porodičnu noćnu moru. O novom filmu Megi Džilenhol "Nevesta", iz rakursa Đorđa Bajića.
RTS2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.35 Slagalica
09.00 Nepoznati prijatelj
09.15 Ana je preživela napad
09.35 Treniraj sa šampionom
10.00 E-TV
10.30 Građanin
10.55 44/20 Ulov
11.25 Verski mozaik Srbije
12.05 Od zlata jabuka
12.35 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
13.05 Romanipen
13.30 Glasovi iz prošlosti – Priče o legatima
14.00 Svetski:Irina Karamarković
14.35 Prevaspitani
15.00 Eko minijature
15.05 Edu global
15.35 Mira Adanja Polak
16.05 Treće memorijalno tkamičenje za najbolje mlade kompozitore „Andrija Čikić“
17.40 TV Teatar: Ciklus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), „Rodoljupci“
19.25 Eko minijature
19.30 Treniraj budi zdrav
19.55 Odbojka: Plej of, polufinale 1, Crvena zvezda – Vojvodina, prenos
22.00 Na nišanu, serija
22.45 Volim klasiku
23.45 Renoviranje, film
01.15 Neverne bebe: Kad kažem mi, mislim ljubav
02.15 Odbojka: Plej of, polufinale 1, Crvena zvezda – Vojvodina
04.00 TV Teatar: Ciklus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), „Rodoljupci“
04.55 Neverne bebe: Kad kažem mi, mislim ljubav
Najava
Renoviranje 23.45 RTS2
Dženet je naizgled obična isprazna supruga koja živi u velikoj kući, bez ikakvih obaveza, osim što vežba i održava svoj besprekorni izgled. U glavnim ulogama su Frančeska Istvud, kćerka Klinta Istvuda, i Majlo Gibson, sin Mela Gibsona.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Galileo
12.45 Grand - specijal
14.45 Najbolji san, igrana serija
15.45 Najbolji san, igrana serija
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Nikad nije kasno, muzički program
00.00 Na mestu zločina sa Mašanom
00.30 Radna akcija sa Tamarom
01.30 Nećete verovati
02.00 Eksploziv
02.30 Galielo
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Eksploziv 18.55 Prva
Šta nas čeka posle smrti? Pitanje staro koliko i čovek, i odgovor koji i dalje izmiče. Ipak, medicina beleži sve više slučajeva tzv. kliničke smrti, stanja u kojem srce prestaje da kuca, a moždana aktivnost slabi ili nestaje, ali se pojedinci vraćaju. Neki od njih tvrde da su u tim trenucima videli svetlost, osetili mir i, kako kažu, zakoračili na drugu stranu. Naši sagovornici, Stevo, Dejan i Ksenija, imali su iskustvo koje ih je zauvek promenilo. Da li su njihova svedočenja samo reakcija mozga u ekstremnim uslovima ili nagoveštaj nečega što nauka još ne može da objasni? Danas otvaramo priču o granici između života i smrti ali i onome što možda dolazi posle.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Azbuka našeg života, igrana serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Uzbuna
00.00 Kuhinja, igrana serija
01.00 Kuhinja, serija
02.00 Dug moru, domaća igrana serija
03.00 Dug moru, domaća igrana serija
Najava
Teorije zavera 20.00 B92
U novoj epizodi emisije „Teorije zavera“ tema je priča o Antarktiku i obliku Zemlje. Gosti Saše Borojevića su metafizičar i umetnik Goran Potkonjak, istraživač Bojan Paunović Ninoastral i fizičar i član Astronomoskog društva „Ruđer Bošković“ Jovan Aleksić. U program će se uključiti i meteorolog Nedeljko Todorović. Emisija „Teorije zavera“ na programu televizije B92 je od 20.00.
STB
06.05 Predvideti nepredvidivo
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Pravi jutarnji program
14.10 Moja polisa
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
17.20 Srcem kroz Srbiju
18.05 Focus radio: Ritam nedelje
19.22 Intervju dana
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Muške priče
21.40 TV Šopingmanija
22.10 Biljana za Vas
23.25 Focus radio: Ritam nedelje
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.25 Bukvar pravoslavlja
08.00 Avanture Banetove Leteće gitare
08.25 Avanture miša Harlampija
08.30 Školjkice, dečiji progam
08.45 Pitam se pitam
09.00 Deciklopedija
09.05 Preci a počeci
09.20 Ja sad znam, a ti?
09.40 Drugačiji razgovori o prirodi
10.00 Klub mladih milijardera, igrani film
11.30 Povratak na selo
11.55 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
13.00 Brazde, emisija za poljoprivrednike
14.00 Dodati život godinama
15.00 Nedeljom
16.00 Tri note
16.30 Čari ribolova
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Grad bez pravila, igrana serija
19.00 Epizode, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Šugar Hil, igrani film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
23.51 Mamica, igrani film
02.03 Petkazanje
Najava
Šugar Hil 20.05 RTV1
Narko-diler Romelo, za koga ne postoji reč kompromis, odlučuje da napusti posao i započne novi život s devojkom. Romelo se tokom života nagledao patnji, muke, bola i tragedija. Njegova majka umrla je od heroina dok je bio mali, otac mu je ubijen u sačekuši, a brat je nastavio porodičnom tradicijom preprodaje narkotika. Uprkos činjenici da ne može negirati svoju prošlost, pogotovo ne činjenicu da je duboko zagazio u mrežu narko-dilera, Romelo odluči da okrene novi list i okane se mutnih poslova. Uloge: Vesli Snajps, Kandi Aleksander.
RTV Pančevo
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
14.00 TV atelje
16.00 Velike vesti
16.40 Povratak kući, serija
18.00 Šapa na dlanu
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 U centru pažnje
21.30 Doku. program
22.35 Doku. program
23.20 Noćni program
Najava
Šapa na dlanu 18.00 Pančevo
Magazinska emisija o psima i drugim kućnim ljubimcima. Poslušajte korisne savete, reči stručnjaka I saznajte sve o udomljavanju i odgovornom ponašanju vlasnika životinja.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Bolja zemlja
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.47 Crvene ruže, serija
00.34 Porodične tajne, serija
01.13 1 na 1, kviz
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
07.25 Nedelja, domaća igrana serija
08.20 Žikina dinastija, domaći igrani film
10.00 Žikina dinastija 2, domaći film
11.35 Žikina dinastija 3, sulude godine, film
13.05 Žikina ženidba, domaći film
14.45 Tango i Keš, igrani film
16.35 Plan bekstva Ekstraktori, igrani film
18.20 Kobra, igrani film
20.00 Nedelja, domaća igrana serija
21.00 Nedelja, domaća igrana serija
22.00 Strast uma, igrani film
23.55 Gospodin Bruks, igrani film
Najava
Kobra 18.20 Superstar
Banda kriminalaca, predvođena samoproglašenim Slešerom, provaljuje u kuće, ubijajući ljude bez ikakvog razloga. Uloge: Silvester Stalone, Bridžit Nilsen.
Prva Plus
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Crni Gruja, igrana serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Hotel, serija
17.05 Crni Gruja, igrana serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Dan Bastilje, igrani film
01.10 Ubice mog oca, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela
14.45 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Vesti
17.45 Podkast: Životna priča
18.40 Naj od naj
19.00 Kad lišće pada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Krokodil i njegov nilski konj, igrani film
01.30 Balkanskom ulicom
02.45 Scena
UNA TV
07.25 Očima deteta
07.45 Boško Buha, domaći film
09.55 Mi nismo anđeli, domaći film
11.50 Očima deteta
12.05 Državni službenik, domaća serija
13.00 Una vesti
13.05 Između redova
14.00 Čudo na putu, igrani film
15.35 Luda noć u muzeju, igrani film
17.30 Una intervju: Stefan Milenković
18.30 Una dan
19.00 Munje, domaći film
20.45 Državni službenik, domaća serija
22.10 Ubistvo u Orijent ekspresu, igrani film
00.10 Terminator 2: Sudnji dan, igrani film
02.35 7 sekundi, igrani film
04.10 Rambo, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
12.00 Male stvari - gosti: Darko Kojić Koja, Lazar Jovanović
13.00 Hype zvezde
16.00 Chit chat gost: Ružica Petronijević
17.00 Balkan ekspres, igrani film
19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Lidija Vukićević
20.00 Alapače, serija
21.00 Kafana na Balkanu, serija
22.00 Halabuka, igrani film
00.10 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
06.05 Zbogom sine, igrani film
09.05 Kokova, film
11.15 Kokova 2, film
13.25 Drugačiji otac, igrani film
15.30 Kerol, igrani film
17.35 Hari Braun, igrani film
19.25 Kuća mog oca, igrani film
21.00 Trezor, igrani film
22.40 Dobro vreme, igrani film
00.30 Vita i Virdžinija, igrani film
02.20 Tragač, igrani film
03.45 Meri Šeli, igrani film
Newsmax Balkans
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Evropa
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.00 Vesti
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav region Skoplje
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
20.00 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Lukin glavni sastojak
13.00 Novi Zeland sa Džimijem Doertijem
14.00 Džon i Lisa: Vikend-kuhinja
16.00 Rejčel Ku: Moja švedska kuhinja
16.30 Rejčel Ku: Moja švedska kuhinja
17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije
18.00 Rudolfova pekara: Proslave
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Indija: Luk Nuen
21.00 Jedi, lutaj, uživaj
Star Movies
03.45 Erin Brokovič, igrani film
06.00 Duhovi, serija
06.30 Kako ukrasti mladu, igrani film
08.35 Divlji talasi 2: Talasomanija, igrani film
10.20 Godzila, igrani film
13.10 Erin Brokovič, igrani film
15.50 Bridžet Džouns: Na ivici razuma, igrani film
18.10 Taksi 4, igrani film
20.00 Gospođica Poter, igrani film
22.00 Argo, igrani film
Star Life
06.00 Ljubavni život
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Prvobitni
09.25 911
12.05 Koja je ona prava?, film
13.50 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Džeri Megvajer, igrani film
23.00 911
