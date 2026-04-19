RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

10.55 Znanje imanje

12.00 Dnevnik, Dan sećanja na žrtve genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, prenos iz Donje Gradine

13.05 Sat

13.50 Superpotera, kviz

15.00 Gastronomad

15.15 Vesti

15.25 Kuhinja moga kraja

16.25 Vesti

16.35 Zvaćeš se Varvara, TV serija

17.30 Tito – Između Istoka i Zapada

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Zvaćeš se Varvara , igrana serija

21.00 Ja volim Srbiju

22.20 Jeloustoun, serija

23.10 Dnevnik

23.30 Velika iluzija

00.05 Sat

00.55 Šarenica

02.35 Dnevnik 2

03.10 Sasvim prirodno

03.35 Kuhinja moga kraja

04.30 Gastronomad

04.50 Zvaćeš se Varvara , igrana serija

05.40 Verski kalendar

Velika iluzija 23.30 RTS1

Umetnica je čija se gluma ne nameće, već se otkriva - sloj po sloj, u pogledu, gestu i tišini između replika. Likovi koje je igrala nose iskustvo, dostojanstvo i istinu zbog koje im verujemo i kada ćute. U dramsko-kriminalističkoj seriji "Zvaćeš se Varvara", kroz lik mati Efimije donosi složen portret žene između vere, discipline i duboke ljudskosti. U "Krupnom planu" Velike iluzije je Danica Ristovski. Od sirove energije borilačkog ringa do tihe jeze savremenog horora. U ovoj epizodi "Velike iluzije" donosimo priče koje podsećaju koliko je tanka linija između čoveka i njegovih demona. Predstavljamo "Ukus krvi" u kojem borba postaje pitanje identiteta i novu "Mumiju" koja mit pretvara u intimnu porodičnu noćnu moru. O novom filmu Megi Džilenhol "Nevesta", iz rakursa Đorđa Bajića.

RTS2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.35 Slagalica

09.00 Nepoznati prijatelj

09.15 Ana je preživela napad

09.35 Treniraj sa šampionom

10.00 E-TV

10.30 Građanin

10.55 44/20 Ulov

11.25 Verski mozaik Srbije

12.05 Od zlata jabuka

12.35 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

13.05 Romanipen

13.30 Glasovi iz prošlosti – Priče o legatima

14.00 Svetski:Irina Karamarković

14.35 Prevaspitani

15.00 Eko minijature

15.05 Edu global

15.35 Mira Adanja Polak

16.05 Treće memorijalno tkamičenje za najbolje mlade kompozitore „Andrija Čikić“

17.40 TV Teatar: Ciklus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), „Rodoljupci“

19.25 Eko minijature

19.30 Treniraj budi zdrav

19.55 Odbojka: Plej of, polufinale 1, Crvena zvezda – Vojvodina, prenos

22.00 Na nišanu, serija

22.45 Volim klasiku

23.45 Renoviranje, film

01.15 Neverne bebe: Kad kažem mi, mislim ljubav

02.15 Odbojka: Plej of, polufinale 1, Crvena zvezda – Vojvodina

04.00 TV Teatar: Ciklus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), „Rodoljupci“

04.55 Neverne bebe: Kad kažem mi, mislim ljubav

Renoviranje 23.45 RTS2

Dženet je naizgled obična isprazna supruga koja živi u velikoj kući, bez ikakvih obaveza, osim što vežba i održava svoj besprekorni izgled. U glavnim ulogama su Frančeska Istvud, kćerka Klinta Istvuda, i Majlo Gibson, sin Mela Gibsona.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Galileo

12.45 Grand - specijal

14.45 Najbolji san, igrana serija

15.45 Najbolji san, igrana serija

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Nikad nije kasno, muzički program

00.00 Na mestu zločina sa Mašanom

00.30 Radna akcija sa Tamarom

01.30 Nećete verovati

02.00 Eksploziv

02.30 Galielo

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Eksploziv 18.55 Prva

Šta nas čeka posle smrti? Pitanje staro koliko i čovek, i odgovor koji i dalje izmiče. Ipak, medicina beleži sve više slučajeva tzv. kliničke smrti, stanja u kojem srce prestaje da kuca, a moždana aktivnost slabi ili nestaje, ali se pojedinci vraćaju. Neki od njih tvrde da su u tim trenucima videli svetlost, osetili mir i, kako kažu, zakoračili na drugu stranu. Naši sagovornici, Stevo, Dejan i Ksenija, imali su iskustvo koje ih je zauvek promenilo. Da li su njihova svedočenja samo reakcija mozga u ekstremnim uslovima ili nagoveštaj nečega što nauka još ne može da objasni? Danas otvaramo priču o granici između života i smrti ali i onome što možda dolazi posle.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domaća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Misija Šapa

10.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Azbuka našeg života, igrana serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Uzbuna

00.00 Kuhinja, igrana serija

01.00 Kuhinja, serija

02.00 Dug moru, domaća igrana serija

03.00 Dug moru, domaća igrana serija

Teorije zavera 20.00 B92

U novoj epizodi emisije „Teorije zavera“ tema je priča o Antarktiku i obliku Zemlje. Gosti Saše Borojevića su metafizičar i umetnik Goran Potkonjak, istraživač Bojan Paunović Ninoastral i fizičar i član Astronomoskog društva „Ruđer Bošković“ Jovan Aleksić. U program će se uključiti i meteorolog Nedeljko Todorović. Emisija „Teorije zavera“ na programu televizije B92 je od 20.00.

STB

06.05 Predvideti nepredvidivo

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Pravi jutarnji program

14.10 Moja polisa

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

17.20 Srcem kroz Srbiju

18.05 Focus radio: Ritam nedelje

19.22 Intervju dana

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Muške priče

21.40 TV Šopingmanija

22.10 Biljana za Vas

23.25 Focus radio: Ritam nedelje

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.25 Bukvar pravoslavlja

08.00 Avanture Banetove Leteće gitare

08.25 Avanture miša Harlampija

08.30 Školjkice, dečiji progam

08.45 Pitam se pitam

09.00 Deciklopedija

09.05 Preci a počeci

09.20 Ja sad znam, a ti?

09.40 Drugačiji razgovori o prirodi

10.00 Klub mladih milijardera, igrani film

11.30 Povratak na selo

11.55 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

13.00 Brazde, emisija za poljoprivrednike

14.00 Dodati život godinama

15.00 Nedeljom

16.00 Tri note

16.30 Čari ribolova

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

18.00 Grad bez pravila, igrana serija

19.00 Epizode, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Šugar Hil, igrani film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

23.51 Mamica, igrani film

02.03 Petkazanje

Šugar Hil 20.05 RTV1

Narko-diler Romelo, za koga ne postoji reč kompromis, odlučuje da napusti posao i započne novi život s devojkom. Romelo se tokom života nagledao patnji, muke, bola i tragedija. Njegova majka umrla je od heroina dok je bio mali, otac mu je ubijen u sačekuši, a brat je nastavio porodičnom tradicijom preprodaje narkotika. Uprkos činjenici da ne može negirati svoju prošlost, pogotovo ne činjenicu da je duboko zagazio u mrežu narko-dilera, Romelo odluči da okrene novi list i okane se mutnih poslova. Uloge: Vesli Snajps, Kandi Aleksander.

RTV Pančevo

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

14.00 TV atelje

16.00 Velike vesti

16.40 Povratak kući, serija

18.00 Šapa na dlanu

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 U centru pažnje

21.30 Doku. program

22.35 Doku. program

23.20 Noćni program

Šapa na dlanu 18.00 Pančevo

Magazinska emisija o psima i drugim kućnim ljubimcima. Poslušajte korisne savete, reči stručnjaka I saznajte sve o udomljavanju i odgovornom ponašanju vlasnika životinja.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Bolja zemlja

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.47 Crvene ruže, serija

00.34 Porodične tajne, serija

01.13 1 na 1, kviz

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

07.25 Nedelja, domaća igrana serija

08.20 Žikina dinastija, domaći igrani film

10.00 Žikina dinastija 2, domaći film

11.35 Žikina dinastija 3, sulude godine, film

13.05 Žikina ženidba, domaći film

14.45 Tango i Keš, igrani film

16.35 Plan bekstva Ekstraktori, igrani film

18.20 Kobra, igrani film

20.00 Nedelja, domaća igrana serija

21.00 Nedelja, domaća igrana serija

22.00 Strast uma, igrani film

23.55 Gospodin Bruks, igrani film

Kobra 18.20 Superstar

Banda kriminalaca, predvođena samoproglašenim Slešerom, provaljuje u kuće, ubijajući ljude bez ikakvog razloga. Uloge: Silvester Stalone, Bridžit Nilsen.

Prva Plus

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Crni Gruja, igrana serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Hotel, serija

17.05 Crni Gruja, igrana serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Dan Bastilje, igrani film

01.10 Ubice mog oca, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela

14.45 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Vesti

17.45 Podkast: Životna priča

18.40 Naj od naj

19.00 Kad lišće pada, igrana serija

23.00 Biseri

23.50 Krokodil i njegov nilski konj, igrani film

01.30 Balkanskom ulicom

02.45 Scena

UNA TV

07.25 Očima deteta

07.45 Boško Buha, domaći film

09.55 Mi nismo anđeli, domaći film

11.50 Očima deteta

12.05 Državni službenik, domaća serija

13.00 Una vesti

13.05 Između redova

14.00 Čudo na putu, igrani film

15.35 Luda noć u muzeju, igrani film

17.30 Una intervju: Stefan Milenković

18.30 Una dan

19.00 Munje, domaći film

20.45 Državni službenik, domaća serija

22.10 Ubistvo u Orijent ekspresu, igrani film

00.10 Terminator 2: Sudnji dan, igrani film

02.35 7 sekundi, igrani film

04.10 Rambo, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

12.00 Male stvari - gosti: Darko Kojić Koja, Lazar Jovanović

13.00 Hype zvezde

16.00 Chit chat gost: Ružica Petronijević

17.00 Balkan ekspres, igrani film

19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Lidija Vukićević

20.00 Alapače, serija

21.00 Kafana na Balkanu, serija

22.00 Halabuka, igrani film

00.10 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

06.05 Zbogom sine, igrani film

09.05 Kokova, film

11.15 Kokova 2, film

13.25 Drugačiji otac, igrani film

15.30 Kerol, igrani film

17.35 Hari Braun, igrani film

19.25 Kuća mog oca, igrani film

21.00 Trezor, igrani film

22.40 Dobro vreme, igrani film

00.30 Vita i Virdžinija, igrani film

02.20 Tragač, igrani film

03.45 Meri Šeli, igrani film

Newsmax Balkans

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Evropa

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.00 Vesti

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav region Skoplje

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

20.00 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 Lukin glavni sastojak

13.00 Novi Zeland sa Džimijem Doertijem

14.00 Džon i Lisa: Vikend-kuhinja

16.00 Rejčel Ku: Moja švedska kuhinja

16.30 Rejčel Ku: Moja švedska kuhinja

17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije

18.00 Rudolfova pekara: Proslave

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Indija: Luk Nuen

21.00 Jedi, lutaj, uživaj

Star Movies

03.45 Erin Brokovič, igrani film

06.00 Duhovi, serija

06.30 Kako ukrasti mladu, igrani film

08.35 Divlji talasi 2: Talasomanija, igrani film

10.20 Godzila, igrani film

13.10 Erin Brokovič, igrani film

15.50 Bridžet Džouns: Na ivici razuma, igrani film

18.10 Taksi 4, igrani film

20.00 Gospođica Poter, igrani film

22.00 Argo, igrani film

Star Life

06.00 Ljubavni život

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Prvobitni

09.25 911

12.05 Koja je ona prava?, film

13.50 Ljubavni život

14.20 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Džeri Megvajer, igrani film

23.00 911