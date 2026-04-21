Arena Premium 1

08.00  Fudbal: Napoli - Lacio

10.00  Mali fudbal Arenina liga šampiona: Novi Beograd

12.30  Fudbal Argentinska liga: River Plate - Boka Juniors

14.30  Fudbal Nemačka liga: Bajern – Štutgart

16.30  Fudbal Engleska liga: Mančester siti – Arsenal

18.30  Fudbal Engleska liga: Pregled 33. Kola

19.30  Košarka Evroliga: Studio

20.45  Košarka Evroliga: Barselona - Crvena zvezda

22.45  Košarka Evroliga: Studio

01.45  Košarka NBA dejli

02.00  G2 Košarka NBA: San Antonio - Portland

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka NBA G1: Filadelfija - Boston

08.00  Košarka NBA G1: TBD - Oklahoma

10.00  Košarka NBA G2: Denver - Minesota

12.00  Košarka NBA dejli

12.30  Košarka ABA Liga: Partizan - Crvena zvezda

14.30  Košarka Francuska liga: Monako - Asvel

16.30  Fudbal Ruska liga: Soči - Krila Sovjetov

18.45  Fudbal Ruska liga: CSKA - Rostov

20.00  Košarka Evroliga: Panatinaikos - Monako

22.00  Fudbal Priče iz gradova: San Francisko

22.45  Fudbal Portugalska liga: Pregled 30. kola

23.30  Vaterpolo Liga šampiona: Pro Reko - Ferencvaroš

00.45    Bejzbol Major League: Boston Red Soks – Njujork Jenkis

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 1

06.30  Snuker: Šefild, Runda 1

08.30  Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 1

10.00  Snuker: Šefild, Runda 1

11.00  Snuker: Šefild, Runda 1

14.00  Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, Žene, Finale, Arina Sabalenka - Elena Ribakina

15.15  Snuker: Šefild, Runda 1

18.30  Snuker: Šefild, Runda 1

19.30  Snuker: Šefild, Runda 1

23.00  Endurance Auto Trke: 6 Sati Imole, Pregled