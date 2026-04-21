Arena Premium 1
08.00 Fudbal: Napoli - Lacio
10.00 Mali fudbal Arenina liga šampiona: Novi Beograd
12.30 Fudbal Argentinska liga: River Plate - Boka Juniors
14.30 Fudbal Nemačka liga: Bajern – Štutgart
16.30 Fudbal Engleska liga: Mančester siti – Arsenal
18.30 Fudbal Engleska liga: Pregled 33. Kola
19.30 Košarka Evroliga: Studio
20.45 Košarka Evroliga: Barselona - Crvena zvezda
22.45 Košarka Evroliga: Studio
01.45 Košarka NBA dejli
02.00 G2 Košarka NBA: San Antonio - Portland
Arena Premium 2
06.00 Košarka NBA G1: Filadelfija - Boston
08.00 Košarka NBA G1: TBD - Oklahoma
10.00 Košarka NBA G2: Denver - Minesota
12.00 Košarka NBA dejli
12.30 Košarka ABA Liga: Partizan - Crvena zvezda
14.30 Košarka Francuska liga: Monako - Asvel
16.30 Fudbal Ruska liga: Soči - Krila Sovjetov
18.45 Fudbal Ruska liga: CSKA - Rostov
20.00 Košarka Evroliga: Panatinaikos - Monako
22.00 Fudbal Priče iz gradova: San Francisko
22.45 Fudbal Portugalska liga: Pregled 30. kola
23.30 Vaterpolo Liga šampiona: Pro Reko - Ferencvaroš
00.45 Bejzbol Major League: Boston Red Soks – Njujork Jenkis
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 1
06.30 Snuker: Šefild, Runda 1
08.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, Etapa 1
10.00 Snuker: Šefild, Runda 1
11.00 Snuker: Šefild, Runda 1
14.00 Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, Žene, Finale, Arina Sabalenka - Elena Ribakina
15.15 Snuker: Šefild, Runda 1
18.30 Snuker: Šefild, Runda 1
19.30 Snuker: Šefild, Runda 1
23.00 Endurance Auto Trke: 6 Sati Imole, Pregled
