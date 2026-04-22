Piše: Z.G.

Pred Višim sudom u Užicu suđenje Branku Pušici (38) iz Arilja, koji je 31. decembra 2024. godine u kafiću pred 150 ljudi ubio bračni par Ivanu (37) i Predraga (40) Novaković iz Arilja, danas nije nastavljeno zbog toga što lekari Specijalne bolnice u Beogradu, koji su trebali da daju svoje veštačenje, nisu mogli da prisustvuju suđenju.

Nakon što je predsedavajući sudija Dejan Vlahović to konstatovao, zastupnik porodica ubijenih Predraga i Ivane, pitao je zašto ljudi koji su dišli iz Arilja nisu mogli da uđu u sudnicu. Pred vratima zgrade Višeg suda napolju je bilo oko 15 Ariljaca, prijatelji ubijenog bračnog para, a koji su hteli da prisustvuju suđenju.

Predsedavajući sudija je rekao da se njemu i njegovom bolesnom sinu konstantno preti.

- Doživljavam razne pritiske, a 2.4. i ovde u sudnici je bilo pretnji ubistvom od strane oca ubijenog. Posle podne, tog datuma, u Gajevima put mi je preprečio džip i lica u njemu su mi pretili ubistvom mog bolesnog sina, koji boluje od teške bolesti. Kako dete doživljava te pretnje? I u tekstu u Blicu u komentarima je pisalo da treba ubiti sudiju. Ne plašim se za sebe, već za mog sina – rekao je predsedavajući sudija.

On je pitao zastupnika porodica da li traži njegovo izuzeće, a advokat je odgovorio da ne, ali je tražio da se unese u zapisnik da predsedavajući nije u stanju da iznese suđenje.

Sledeće ročište je zakazano za 14. maj.

Nakon suđenja majka ubijene Ivane, Gorica Blagojević, kaže da ne zna šta se ovo dogodilo.

- Ne znam kakve te pretnje imaju veze sa nama. Mi nismo imali pretnji, naši su mrtvi. I šta sada, kako da reagujemo? – rekla je Gorica.

Otac pokojnog Predraga Milivoje Novaković kaže da ne zna da je bilo ko pretio sudiji, kao i da se baš detaljno ne seća svega što je sam rekao na prethodnom ročištu zbog jako emotivnog stanja.

- Ovo je katastrofalno. Sudija je svestan da je dao neprimerenu kaznu za zversko ubistva, ap ne zna sada kako da se izvuče. Ono što sam izgovorio prošli put na prethodnom ročištu, tačno je, možda sam uvredio nekoga, ali pretio ubistvom ili nečim nisam siguran. I stojim iza toga da mu niko nije pretio. Nisam ni znao da je njemu dete bolesno – rekao je Milivoje Novaković.

