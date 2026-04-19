11.00 RTS1

Znanje imanje

Kvalitet života,opstanak, lični I poslovni razvoj ciljevi su većine od nas.Kako o tome promišljaju reći će nam mladi ljudi iz sela Podlokanj i okoline Sombora, takođe će nam o ostvarenim ciljevima govoriti meštani iz Novog Bečeja a evo i ko su. Ivan Relotić na društvenim mrežama poznat kao „srpski Kralj kulena“, govori o svom povratku iz inostranstva I svojoj odluci da živi na selu i bavi se proizvodnjom. Milan Miščević, pčelar, vodi brigu o 200 košnica i traži nove modele poslovanja. Boško Paić iz sela Ridjica, mešovita proizvodnja ovog farmera je siguran recept za uspeh. Ivica Šijački sa suprugom i četvoro dece u selu Ljutovo kod Novog Bečeja -zašto je odlučio da gaje lipicanere. Marija i Aleksandar Kasaš, kolekcionari,o jedinstvenoj životnoj kolekciji-1000 čajnika I 200 slika.

22.00 Superstar

Strast uma

Mari je žena koja vodi dva potpuno različita života: u jednom je uspešna književna kritičarka u Francuskoj i majka dve ćerke, dok je u drugom ambiciozna agentkinja u Njujorku. Svaki put kada zaspi u jednom svetu, ona se budi u drugom, verujući da je onaj pravi onaj u kojem se trenutno nalazi. Granica između sna i jave počinje da bledi kada se u oba života zaljubi u različite muškarce, što je primorava da krene u bolnu potragu za sopstvenim identitetom i otkrije koja je verzija nje zapravo stvarna. Uloge tumače: Demi Mur, Stelan Skarsgard, Vilijam Fiktner, Šined Kjuzak.

23.51 RTV1

Mamica

Samohrana udovica, koja sama odgaja svog nasilnog sina, pronalazi novu nadu kada se misteriozna žena uvuče u njihovo susedstvo. U vrtlogu nasilnosti, majčinske ljubavi i prijateljstva, odigraće se neviđena drama, u kojoj se kraj ni ne nazire. Film je dobio nagradu žirija na Kanskom festivalu. uloge: En Dorval, Antoan-Olivije Pilon, Suzan Kleman.