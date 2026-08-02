Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je danas da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti na stanje pre rata.

Bagei tvrdi da razgovori koji se vode između Irana i Omana o Ormuskom moreuzu nisu ni u kakvoj vezi sa otvaranjem ili zatvaranjem tog plovnog puta, prenela je iranska novinska agencija Fars.

On je rekao da je zatvaranje Ormuskog moreuza bilo posledica, kako je naveo, "američke sabotaže i pomorske blokade Irana".

"Islamska Republika Iran deluje u skladu sa interesima zemlje i neće promeniti svoju odluku pod uticajem pretnji i zastrašivanja od strane drugih", poručio je Bagei.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da su pregovori između Irana i Omana u vezi sa upravljanjem Ormuskim moreuzom u završnoj fazi, prenosi Irna.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u subotu da su Sjedinjene Američke Države odustale od planiranog napada na Iran kako bi dale prostor diplomatiji.

Tramp je rekao da je otkazao veliki napad na Iran nakon što su ga Teheran i druge zemlje Bliskog istoka uverili da je postignut okvir za dogovor o potpunom ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i, kako je naveo, "prekidanju iranske nuklearne pretnje".