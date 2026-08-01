Stručnjaci upozoravaju da upravo tokom avgusta ovi insekti intenzivno tragaju za hranom, zbog čega se mnogo češće približavaju ljudima i mogu biti znatno agresivniji nego početkom leta.

Dok u prvim mesecima sezone pomažu u suzbijanju drugih štetočina, krajem leta njihove prirodne zalihe hrane postaju oskudnije. Tada ih posebno privlače slatki sokovi, voće, kolači, ostaci hrane, ali i prepune kante za smeće.

Zbog toga je prvi korak u zaštiti dvorišta uklanjanje svega što bi moglo da ih privuče. Stručnjaci savetuju da se hrana i piće na otvorenom uvek drže pokriveni, da se opalo voće redovno uklanja iz dvorišta, kao i da kante za otpatke budu zatvorene i često pražnjene.

Pored toga, postoje mirisi koje ose ne podnose i koji mogu pomoći da se ređe zadržavaju u vašoj blizini. Među najčešće preporučivanim su eterična ulja nane, karanfilića, citronele i eukaliptusa.

Pošto ose hranu pronalaze pre svega pomoću čula mirisa, intenzivne arome ovih biljaka mogu da poremete njihovu orijentaciju i učine prostor manje privlačnim.

Ipak, mnogi prave jednu grešku zbog koje ovakva zaštita ne daje očekivane rezultate. Naime, eterična ulja nanesu samo jednom, očekujući da će njihov efekat trajati danima.

Stručnjaci objašnjavaju da se mirisi na otvorenom brzo gube zbog visokih temperatura, sunčeve svetlosti i vetra. Zato preporučuju da se ulja obnavljaju na svaka dva do tri dana i da se postavljaju na senovita mesta, poput prostora ispod baštenskog stola, stolica ili nadstrešnice, gde će miris duže ostati prisutan.

Iako nijedna metoda ne može potpuno sprečiti pojavu osa, kombinacija pravilnog održavanja dvorišta i upotrebe prirodnih mirisa može značajno smanjiti njihov broj i učiniti boravak napolju prijatnijim tokom najtoplijih letnjih dana.