Nebojšu Gudelja, nekadašnjeg fudbalera Partizana i trenera, mlađe generacije znaju kao oca fudbalera Nemanje i Dragiše i teniserke Vanje.

Nebojša je 23. septembra proslavio 55. rođendan, a njegovi sinovi, ćerka Vanja i supruga Olivera čestitali su mu emotivnim porukama koje su podelili na svojim mrežama.

O porodici Gudelj javnost ne zna baš mnogo, a jednom prilikom je Nebojša otvoreno govorio o svojoj deci i otkrio tajnu uspeha sportske porodice Gudelj.

Naime, slavni sportista je otkrio je da je njegov stariji sin Nemanja, već deset godina vegan i upravo ta ishrana uticala je da fudbaler bude u top formi.

Osim Nemanje i cela porodica je izabrala taj stil života i ishrane, a o veliki uticaj na sportski uspeh imalo je Nemanjino samopouzdanje, vaspitanje i obrazovanje.

Kao roditelj troje sportista Nebojša je insistirao na zdravom odnosu prema sportu i pre svega poštovanju sebe u trenucima kada se gubi i kada pomisle da su manje vredni. Fudbal je nešto iz čega se uči, a ne puko davanje golova.

Takođe, dotakao se i glavne karike bez koje Nemanja, Dragiša, Vanja i on ne bi postali ono što su danas, a to je supruga Olivera koja nije bila zaposlena, već je svu svoju snagu, vreme i energiju usmerila ka mužu i deci.

Porodica Gudelj uz pomoć mnogobrojnih Srba koji žive u Andaluziji na jugu Španije učestvovao je u osnivanju srpske parohije u Španiji.

Gudeljevi su pored sporta veoma aktivni kada je pomoć crkvi u pitanju. Zajedničkim snagama pokrenuli su parohiju Svetog Nektarija u Bredi u Holandiji.

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