Kada temperature napolju postanu gotovo nepodnošljive, većina ljudi spas traži u ventilatorima ili klima-uređajima. Međutim, Sem Smit iz Piterboroa kaže da postoji mnogo jednostavnije i jeftinije rešenje – činija ili lavor sa hladnom vodom.

Ovaj televizijski radnik svoj savet podelio je na društvenim mrežama, gde je brzo postao viralan. Mnogi su odlučili da isprobaju njegov trik kako bi proverili da li zaista može da rashladi prostoriju.

Sem kaže da je ovu ideju prvi put video pre nekoliko godina kod svoje tetke, koja je svakog leta pored prozora držala velike posude sa vodom. Tada mu je to delovalo neobično, ali je kasnije shvatio da iza svega stoji jednostavan fizički princip.

„Kada posudu sa hladnom vodom ili ledom stavite na prozorsku dasku ili ispred ventilatora, voda počinje da isparava u vazduh“, objasnio je.

„Proces isparavanja apsorbuje toplotu iz okoline, što može da snizi temperaturu u prostoriji“, tvrdi Smit.

Prema njegovim rečima, ovaj trik može biti posebno koristan ljudima koji ne žele da kupuju ventilator ili klima-uređaj zbog nekoliko vrelih dana, ali i starijim osobama koje traže jednostavan i pristupačan način da se rashlade.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije. Jedan korisnik napisao je: „Neverovatno, stvarno je uspelo. Soba se ohladila za oko 10 stepeni.“

Ipak, bilo je i skeptika. Jedan od njih se našalio: „Probudio bih se ujutru i zatekao golubove kako se kupaju u tom lavoru.“

Iako mišljenja ostaju podeljena, ovaj trik ne zahteva gotovo nikakve troškove, pa mnogi smatraju da vredi pokušati.