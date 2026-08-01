Osim što izazivaju svrab, oni često dovode do crvenila, blagog otoka i iritacije kože. Iako u apotekama postoji veliki izbor preparata za ublažavanje simptoma, pojedine namirnice koje već imate u kuhinji mogu pružiti privremeno olakšanje.

Važno je napomenuti da ovi prirodni načini mogu pomoći kod blagih reakcija na ubode komaraca, ali nisu zamena za medicinski savet ili terapiju, naročito ako se javi izražen otok, jaka alergijska reakcija ili znaci infekcije.

Jedna od najpoznatijih namirnica za umirivanje kože jesu ovsene pahuljice. One sadrže jedinjenja koja mogu doprineti smanjenju iritacije i svraba. Dovoljno je da pomešate dve kašike ovsenih pahuljica sa dve kašike vode kako biste dobili gustu pastu. Nanesite je na mesto uboda, ostavite da deluje desetak minuta, a zatim isperite mlakom vodom.

Med je još jedan prirodni proizvod koji se vekovima koristi u nezi kože. Zahvaljujući svojim antibakterijskim i protivupalnim svojstvima, može pomoći u smanjenju crvenila i umirivanju nadražene kože. Na ubod je dovoljno naneti tanak sloj meda i ostaviti da deluje neko vreme, vodeći računa da koža bude čista.

Mnogi posežu i za jabukovim sirćetom. Njegova blaga kiselost može doprineti smanjenju svraba kod pojedinih osoba. Dovoljno je naneti malu količinu na vaticu i pažljivo preći preko mesta uboda. Međutim, jabukovo sirće ne bi trebalo nanositi na otvorene rane ili kožu koju ste intenzivno češali, jer može izazvati dodatno peckanje i iritaciju.

Pored ovih prirodnih metoda, stručnjaci savetuju da mesto uboda ne češete, jer tako povećavate rizik od infekcije. Hladna obloga takođe može pomoći da se smanje svrab i otok.

Ako primetite otežano disanje, oticanje lica ili jezika, vrtoglavicu ili druge ozbiljne simptome nakon uboda insekta, neophodno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć, jer to može biti znak ozbiljne alergijske reakcije.