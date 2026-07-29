Novi dan i nova svađa i čerupanje u blokaderskim redovima! Ovoga puta varnice su sevale na relaciji PSG - Demokratska stranka.

Filip Tatalović iz DS objavio je na mreži X:

"Demokratiji nisu potrebne partije koje postoje zbog jednog čoveka. Potrebne su joj stranke koje služe društvu, a ne svojim liderima. Jer bez demokratije u političkim strankama nema ni demokratije u društvu. Odličan tekst Ksenije Marković."

Na to je skočio Pavle Grbović iz PSG.

"Nepristojno je da funkcionerka i narodna poslanica komentariše unutarstranačke procese u drutim opozicionim strankama," napisao je Grbović.

A onda je usledio i odgovor, opet od Tatalovića:

"Pre svega Ksenija nije pomenula imenom nijednu stranku, pa ne znam zašto bi nekome smetala analiza jedne doktorke političkih nauka. Drugo, dosta mi je pozivanja na mantru "pristojnosti" kao odgovor na svaku kritiku. Lično mislim da je nepristojno učestvovati u Vučićevom cirkusu od Skupštine. Da je nepristojno tražiti dijalog sa studentima a svakodnevno ih napadati i izlaziti na izbore protiv njih. Mislim da je nepristojno pretpostaviti budućnost sopstvene organizacije budućnosti države. Zato bi bilo dobro da manje raspravljamo o tonu, a više o sadržaju onoga što je Ksenija napisala."