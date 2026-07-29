Pojedina sela u Španiji nude nekoliko hiljada evra za nove stanovnike, a pojedine regije nude mnogo veće iznose kako bi privukle radnike na daljinu, stručnjake i porodice.

Najvažniji uslov nije samo novac – već obaveza da zaista živite tamo. Neki programi zahtevaju višegodišnji boravak, dok drugi traže da imate stabilan prihod i doprinosite lokalnoj ekonomiji.

Ponga – život među planinama za nekoliko hiljada evra

Malo mesto Ponga u Asturiji jedno je od najpoznatijih po programu za privlačenje novih stanovnika. Novi doseljenici navodno mogu dobiti oko 2.390 evra po osobi, a dodatni iznosi dostupni su porodicama sa decom.

Ovo selo okruženo je prirodom – planinama, šumama i zaštićenim vrstama poput mrkog medveda i surog orla. Idealno je za one koji vole mir, planinarenje i sporiji način života, ali može biti izazovno za ljude kojima su potrebni veliki gradovi i česta putovanja.

Dolina Ambroz – do 15.000 evra za radnike na daljinu

Jedan od najatraktivnijih programa trenutno postoji u regionu Ekstremadura kroz projekat „Live in Ambroz“. Doseljenici mogu dobiti i do 15.000 evra, u zavisnosti od okolnosti.

Za razliku od tradicionalnih programa za sela, ovaj je posebno namenjen digitalnim nomadima i ljudima koji rade na daljinu. Obično se traži boravak od oko dve godine i dokaz o stabilnim prihodima.

Dolina Ambroz nudi topliju klimu, povoljniji život i sve veću zajednicu ljudi koji su se tamo preselili zbog rada na daljinu.

Slični programi postoje i u regionima poput Galicije, Aragona i Kastilje i Leona. Pomoć može uključivati novčane grantove, subvencionisano stanovanje ili poreske olakšice, piše youroverseashome.