Nakon što je građanima Srbije poslato upozorenje na mobilne telefone zbog visokih temperatura, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je i detaljnu prognozu o tome koliko će trajati toplotni talas i kada će dostići vrhunac.

Prema najnovijem upozorenju, početak toplotnog talasa obeležiće maksimalne dnevne temperature od 31 do 35 stepeni danas (29. jula), dok će u četvrtak (30. jula) biti još toplije, sa temperaturama od 33 do 37 stepeni.

Od petka kreću paklene vrućine

Kako navodi RHMZ, od petka, 31. jula, temperature će se u većem delu Srbije kretati od 35 do 38 stepeni, dok će ponegde dostići i 40 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi upozoravaju da se neće raditi o kratkotrajnom talasu, već o dugotrajnom periodu veoma toplog vremena.

RHMZ otkrio kada će biti vrhunac toplotnog talasa

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti od 5. do 8. avgusta.

U tom periodu u većini mesta očekuju se maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni, zbog čega će rizik od toplotnog stresa biti dodatno povećan.

Tropske noći i u Beogradu

Pored veoma visokih dnevnih temperatura, građane očekuju i tropske noći, tokom kojih temperatura neće padati ispod 20 stepeni.

U urbanim sredinama minimalne temperature kretaće se od 20 do 24 stepena, dok će u Beogradu tokom noći biti između 22 i 26 stepeni, što znači da ni noću neće biti značajnijeg rashlađenja.

Da li stiže osveženje?

RHMZ navodi da će se krajem prve dekade avgusta povećati verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali da značajnijeg osveženja neće biti.

Iako će intenzitet vrućine postepeno slabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati između 30 i 35 stepeni, što znači da će se veoma toplo vreme zadržati i nakon prvog talasa.

Podsetimo, ranije danas građani širom Srbije dobili su upozorenje na mobilne telefone zbog jakog i dugotrajnog toplotnog talasa, uz apel da redovno prate zvanične informacije RHMZ-a i MUP-a.