Kako je preneo Rojters, tužioci su u sudskim podnescima izneli do sada najdetaljnije obrazloženje mogućeg motiva za pucnjavu koja se dogodila 10. septembra prošle godine na Univerzitetu u Juti, kada je ubijen osnivač organizacije Turning Point USA i saveznik američkog predsednika Donalda Trampa.

Kao jedan od ključnih dokaza tužilaštvo je navelo pismo člana upravnog odbora organizacije Turning Point USA i Kirkovog prijatelja, Dejvida Engelharta, u kojem se opisuje da je Kirk promovisao konzervativne vrednosti, uključujući stav da je "eksperimentisanje sa seksualnim i rodnim identitetom grešno" i da je "heteroseksualnost u okviru braka jedini ispravan oblik seksualnosti".

Prema tužilaštvu, pismo pokazuje da je Kirk predstavljao "ne samo verski, već i politički pokret protiv istopolnih brakova i prihvatanja transrodnosti, homoseksualnosti i seksualnog eksperimentisanja".

Tužioci tvrde da je Robinsonov način života bio u suprotnosti sa Kirkovim političkim i verskim uverenjima i da postoje brojni posredni dokazi da je aktivista ubijen upravo zbog svojih političkih stavova.

Među dokazima se navodi SMS poruka koju je Robinson navodno poslao svom cimeru Lensu Tvigsu nakon pucnjave, u kojoj je napisao da mu je "dosta Kirkove mržnje" i da se "nekim oblicima mržnje ne može da se pregovara".

Tužilaštvo je kao dokaz navelo i natpise ugravirane na mecima pronađenim uz oružje za koje se sumnja da je korišćeno u ubistvu, uključujući poruku: "Hej, fašisto, hvataj".

Prema sudskim dokumentima, Robinson je u vreme pucnjave bio u vezi sa svojim cimerom Lensom Tvigsom, za kojeg tužioci navode da je istraživao mogućnost promene pola.

Tvigs je tokom saslušanja rekao da su se upoznali 2023. godine i da su o Kirku prvi put razgovarali tek nakon pucnjave. Robinsonov branilac Ričard Novak osporio je tvrdnje tužilaštva, navodeći da Engelhartovo pismo ne predstavlja dokaz da se njegov klijent nije slagao sa Kirkovim političkim ili verskim stavovima niti da rasvetljava Robinsonovo stanje uma u vreme zločina.

Odbrana ima rok do 18. avgusta da podnese odgovor i obrazloži zašto smatra da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice, dok je sudija Okružnog suda u Juti Toni Graf zakazao ročište za 1. septembar. Robinson se od hapšenja nalazi u pritvoru i još se nije izjasnio o krivici.