Kako nešto može da se zove studentska lista ako na njoj nema studenata?

Na antisrpskim medijima više od godinu dana slušamo bajke o našoj "deci" , našim "mirnim nobelovcima", a šta je zapravo istina?

Kada se vratimo unazad, nijedan studentski protest nije bio miran protest već nasilan.

Lažno trčanje do Brisela i vožnja bicikala do Strazbura. Sve je bilo planski urađeno i na kraju političar Vladan Đokić i njegovi sastanci sa stranim ambasadorima u Beogradu i odlazak u Brisel po instrukcije.

Pa ko onda upravlja studentskim pokretom? Od zapadnih cenatara moći, međunarodnih institucija i raznih fondacija, do nevladinih organizacija u Srbiji.

Sve se uklapa i predstavlja školski primer pokušaja obojene revolucije. Postoje ljudi koji ignorišu činjenice i zanemaruju antisrosku retoriku, a trebalo bi da postave pitanje sebi: Ako studenti nisu nosioci te liste ko jeste? Ko postavlja ljude, ko ih usmerava, ko određuje politički program i zaista povlači poteze?

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(24sedam.rs)