Novi britanski premijer Endi Bernam odobrio je da britanske vojne baze koriste trupe Sjedinjenih Američkih Država za odbrambene udare SAD protiv Irana, čime je nastavio politiku svog prethodnika Kira Starmera, piše danas Blumberg pozivajući se na izvore.

Kako su naveli izvori, Bernam će nastaviti politiku prethodne vlade, na čijem je čelu bio Kir Starmer, kada je u pitanju odobravanje korišćenja britanskih baza za odbrambene američke udare, što znači da će britanske baze verovatno biti korišćene za neke od trenutnih američkih operacija protiv Irana.

Starmer je u petak održao sastanak sa visokim ministrima i zvaničnicima na kome su razgovarali o britanskoj politici nakon nastavka američkih operacija protiv Irana početkom ovog meseca, izjavili su ljudi koji su upoznati sa ovom temom, koji su govorili pod uslovom anonimnosti.

Ministri su na tom sastanku odlučili da nastave postojeću politiku da baze na ostrvu Dijego Garsija u Indijskom okeanu i RAF Ferfordu u Glosterširu, u Engleskoj, mogu da koriste američki avioni koji vrše misije usmerene na suprotstavljanje iranskoj raketnoj pretnji i lokacije koje se koriste za ciljanje Ormuskog moreuza.

Bernam, koji je juče postao premijer, obavešten je o diskusiji i složio se sa donetom odlukom, kazali su izvori.