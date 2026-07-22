Novi zakon bi mogao da učini ovu zemlju prvom članicom Evropske unije koja je uvela zabranu društvenih mreža za mlađe tinejđžere.

Cilj novog zakona jeste suzbijanje negativnih uticaja na zdravlje povezanih sa korišćenjem društvenih mreža među decom, dok istovremeno zabranjuje upotrebu mobilnih telefona u školama i uvodi nova pravila u vezi sa reklamiranjem društvenih platformi.

Regulatori su predložili upotrebu alata za proveru starosti kako bi se utvrdilo da li su korisnici dovoljno stari za otvaranje naloga. Očekuje se da će zakon stupiti na snagu do početka školske godine u septembru.

Prema podacima francuskog zdravstvenog nadzornog organa, svaki drugi tinejdžer provodi između dva i pet sati dnevno na pametnom telefonu. U izveštaju objavljenom u decembru, navodi se da oko 90% dece između 12 i 17 godina svakodnevno koristi pametne telefone za pristup internetu, a 58% njih koristi svoje uređaje za društvene mreže.

Izveštaj je istakao niz štetnih efekata koji proizilaze iz korišćenja društvenih mreža, uključujući smanjeno samopoštovanje i povećanu izloženost sadržaju povezanom sa rizičnim ponašanjima.

Australija je 2024. godine postala prva zemlja koja je izbacila decu mlađu od 16 godina sa društvenih mreža. Zakonski je regulisano da TikTok, Fejsbuk, Snepčet, Redit, X i Instagram plate kazne do 50 miliona australijskih dolara (35 miliona dolara) ako ne spreče decu mlađu od 16 godina da otvore svoje naloge.

U Evropi, španski premijer Pedro Sančez je u februaru objavio da zemlja želi da ograniči pristup društvenim mrežama deci mlađoj od 16 godina. Danska i Grčka su otkrile planove za zabrane za mlade, dok je Ujedinjeno Kraljevstvo saopštilo da će razmotriti i zabranu za mlade tinejdžere, piše APnews.