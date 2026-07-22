Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da nema pretnje Evropskoj uniji od Rusije, ali da određene snage pokušavaju da izazovu sukob sa Moskvom.

- Rusija ne predstavlja pretnju po teritoriju EU, bezbednost, mir ili živote građana EU. Ali sukob može biti izazvan, a neki ljudi to očajnički žele - rekao je on.

Takođe je napomenuo da hrvatska strana ne bi trebalo da učestvuje u aktivnostima takozvane koalicije voljnih, jer je „trenutno to samo psihološka priprema za rat protiv Rusije“.