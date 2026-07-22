U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Novom Sadu, u Ulici majke Jugovića bb u naselju Klisa, život su izgubile tri osobe - devojka i dva mladića. Kako se saznaje, reč je o vozaču Roberta F. (32) iz Novog Bečeja, Kristini M. (34) iz Beograda i N. P. (27) iz Novog Sada.

Do jezive nesreće je došlo kada je automobil "golf", zrenjaninskih registarskih oznaka, kojim je upravljao Robert F, sletelo s kolovoza i prevrnulo se direktno u kanal s vodom.

Prema prvim informacijama, automobil se kretao nekategorisanim putem iz pravca Ulice Mikanora Grujića ka Ulici Alekse Nenadovića. Po dolasku do oštre krivine ulevo, vozač je pod za sada nerazjašnjenim okolnostima izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo s puta i prevrnuo se na krov. Od siline udara i stravičnog prevrtanja, lim na vozilu bio je potpuno zgužvan.

U kanalu, širine oko šest metara, nalazila se voda dubine oko 1,5 metara. Sumnja se da se nesreća dogodila tokom noći ili u ranim jutarnjim satima, a pretpostavlja se da su se stradali vraćali iz ribolova.

Automobil je bio satima neprimećen pod vodom, sve dok prolaznici nisu ugledali tragove kočenja i delove automobila u vodi, nakon čega su odmah alarmirane sve dežurne službe.

Na lice mesta ubrzo su stigle policijske patrole, više vozila vatrogasaca-spasilaca i ekipa Hitne pomoći. Zbog izuzetno nepristupačnog i blatnjavog terena, vatrogasne i spilačke ekipe nisu mogle same da povuku vozilo, pa je u pomoć priskočio i traktor kako bi potopljeni i zgužvani "golf" konačno bio izvučen na obalu.

Nažalost, za vozača Roberta F, kao i za putnike Kristinu M. i N. P, nije bilo spasa. Lekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt sve tri osobe.

Uviđajem na mestu tragedije lično je rukovodio dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Tela stradalih prevezena su na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu radi identifikacije i obdukcije, koja će utvrditi tačan uzrok smrti - odnosno da li je do fatalnog ishoda došlo usled teških povreda i gnječenja lima ili utapanja.

Po nalogu tužilaštva, "golf" je upućen na vanredni tehnički pregled kako bi se utvrdilo da li je tokom vožnje došlo do eventualnog otkaza mehanizma na vozilu.

Alo/Telegraf

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