Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Endiju Bernamu stupanje na dužnost premijera Velike Britanije i dodao da je uveren da će zajedničkim radom nastaviti da unapređuju odnose Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva.

"Srdačne čestitke Endiju Bermanu povodom stupanja na dužnost u Dauning stritu 10. U trenutku velikih globalnih izazova i promena, želim Vam mnogo uspeha u obavljanju ove odgovorne funkcije i donošenju odluka u interesu građana Vaše zemlje. Uveren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti da unapređujemo odnose Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, zasnovane na međusobnom poštovanju, dijalogu i saradnji na obostranu korist naših naroda", napisao je Vučić na društvenoj mreži Iks.

Bakingemska palata saopštila je danas da je britanski poslanik Endi Bernam zvanično postao premijer Velike Britanije.

Britanski kralj Čarls III ga je pozvao da formira vladu, a Bernam je prihvatio poziv, navela je Bakingemska palata, prenosi Skaj njuz.

Palata je saopštila da je Bernam prihvatio ponudu britanskog kralja, položio zakletvu prilikom imenovanja za premijera i prvog lorda trezora.

Britanski premijer u tehničkom mandatu Kir Starmer predao je ranije danas u Bakingemskoj palati svoju zvaničnu ostavku na mesto premijera nakon čega je izjavio da je njegov posao završen, prenosi Tanjug.

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