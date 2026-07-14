Tamjanika je lisno dekorativno cveće koje posebno na balkonima i terasama dolazi do izražaja. Posebno je pogodna za kombinacije sa drugim balkonskim cvećem muškatlama, surfinijama, sun patiensom. Svojim mirisom rasteruje komarce i insekte.

Laka za gajenje i bez mnogo zahteva tamjanika će zamirisati i ozeleneti vaš prostor. Ima više domaćih naziva ove biljke da napomenemo samo neke: Hilandarski bosiljak i Sveta Petka. Zbog svog vrlo prijatnog mirisa koji podseća na miris tamjana ova cvetna puzavica je i dobila pomenuta imena. Kako se tamjanika sadi i kombinuje sa drugim balkonskim cvećem.

Tamjanika u saksiji se odlično kombinuje sa padajućim balkonskim cvetnicama i tada njen belo zeleni list dolazi do izražaja. Sveta Petka cveta u nijansama plave boje ali njeni cvetovi nisu posebno primetni.

Ima jak i razgranat korenov sistem i prilikom sadnje i kombinacije sa drugim cvećem ostavite više mesta prilikom sadnje. U ove standardne žardinjere sadite po dve biljke. Na primer jednu viseću muškatlu i jednu tamljaniku. Mi ih često prilikom uređenja terasa i balkona sadimo posebno u žardinjere ili korpe.

Zatim slažemo naizmenično lisno-dekorativnu saksiju i saksiju sa cvetnicama. Tako veća grupa pojedinih biljaka deluje upadljivije za oko. Eksperimentišite i uvedite novine u gajenju balkonskih cvetnica, neka vam terasa ovog leta bude drugačija.

Tamjanika nega i održavanje

Vrlo otporna biljka, podnosi jako sunce a vrlo tolerantna i na zasenčen prostor. Može se gajiti u zatvorenom prostoru. Voli rastresit supstrat i ne previše vlažan. Tokom vrelih letnjih dana zalivajte je kao i ostale cvetnice. Prihranjivanje jednom u 10-15 dana je dovoljno za ovu otpornu biljku. Vrsta prihrane može biti kao i za ostalo cveće.

Tamjanika orezivanje i oblikovanje

Tamjanika ima osobinu da izbacuje jako dugačke grane koje prelaze iz žardinjera. Poželjno je rezati ili kidati te rastuće vrhove da biljka ravnomernije formira žbun.

Kada je formira gusta krošnja možete pustiti grane do željene dužine. Može prepadati i preko jednog metra. Ako su biljke posađene u balkonske žardinjere i želite da prepadaju samo na jednu stranu, tako i formirajte grane. Pincirajte odnosno skraćujte vrhove izbojcima koji idu u neželjenom pravcu.

Kako se razmnožava tamjanika

Kao i većina puzavice ima osobinu da pušta izdanke i koren tamo gde joj grane dohvate zemlju. Ovo nazivamo razmnožavanje položenicama. Tako se lako može nova mlada biljka presaditi na drugo mesto. Mogu se i vrhovi grana odrezati i pobosti u supstrat. Uz održavanje vlage podstičemo da grančice puste koren. Prilikom presađivanja koristite rastresiti supstrati da biljka lakše širi korenov sistem. Za ožiljavanje nije potreban hormon.

Evo nekoliko praktičnih saveta u izboru i kupovini tamjanike. Birajte biljke koje su razgranatije a ne previše “štrkljave” Bolje je kupovati biljke u dubljoj saksiji kojoj je koren bolje razvijen, brzo će napredovati nakon presađivanja. Pazite da je biljka zdrava i da obodom listova nema crnu boju.