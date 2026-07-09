Mia Čard je planirala venčanje, ali je imala knedlu u grlu pošto na svadbi neće biti njen otac.

Njen otac Dag Čard je, naime, preminuo 2018. godine u 72. godini, nakon duge bolesti, a bio joj je jedan od najbližih ljudi u životu.

Odlučila je da se uda u 40-im

Njena majka Susana godinama je vodila posao organizacije venčanja, pa je Mia odrastala okružena cvećem, dekoracijama i proslavama tuđe sreće. Dok je pomagala drugim parovima da obeleže najvažnije trenutke u životu, često se pitala da li će i sama jednog dana doživeti svoje venčanje.

„Bila sam veoma nesigurna kada je reč o tome da li ću ikada pronaći partnera ili ostvariti ozbiljnu vezu“, priseća se.

Veći deo života provela je sama, a o tome je otvoreno govorila i na društvenim mrežama. Upravo je jedan od tih video-snimaka privukao pažnju Sama Peresa, 41-godišnjeg montažera filmova i video-sadržaja. On joj je poslao poruku, ona je odgovorila, a ubrzo su počeli da grade zajednički život.

Ponela je očev fotoaparat na svadbu

Dok su planirali venčanje zakazano za 2. maj.

Njena majka želela je da je jedan od braće isprati do oltara. Najstariji brat je već vodio ceremoniju, ali Mia nije mogla da zamisli da bilo ko zameni mesto koje je oduvek pripadalo njenom ocu.

„Pomislila sam: 'Ako to nije tata, onda neće biti niko. Proći ću sama.'“

Pre početka ceremonije ponela je nešto što je pripadalo njemu – fotoaparat.

Bio je to stari analogni Rollei koji je njen otac kupio sedamdesetih godina prošlog veka i nosio sa sobom kroz različite periode života.

Nakon njegove smrti Mia je nastavila da koristi taj aparat na rođendanima, porodičnim okupljanjima i putovanjima.

„To je bio moj način da ga povedem sa nama u nove avanture“, objašnjava.

Šokirale su je slike sa venčanja

Na dan venčanja dala je aparat jednom od braće i zamolila ga da fotografiše ono što mu privuče pažnju. Posle toga potpuno je zaboravila na njega.

Skoro mesec dana kasnije, razvijene fotografije stigle su joj mejlom.

Otvorila je galeriju očekujući fotografije sa venčanja, ali ju je prva slika potpuno šokirala.

Na njoj su bili njen otac i majka, fotografisani godinama ranije.

„Pitala sam se: 'Šta je ovo?'“

Brzo je rešila misteriju

Kako je nastavila da pregledava fotografije, shvatila je da se dogodilo nešto veoma neobično.

Snimci sa venčanja bili su spojeni sa fotografijama nastalim na porodičnom okupljanju pre više decenija. Veruje se da su starije fotografije nastale tokom proslave diplomiranja njenog brata 1999. godine.

U prvi mah bila je razočarana jer je pomislila da je film oštećen. Međutim, što je duže posmatrala fotografije, to joj je bilo teže da ih objasni kao običnu grešku.

Na pojedinim fotografijama članovi porodice iz prošlosti bili su „preklopljeni“ preko scena sa venčanja. Na jednoj od njih primetila je kako su dvostruke ekspozicije uokvirile baš trenutak kada je sama koračala prema oltaru.

„Delovalo je kao da je tako trebalo da bude. Zaista sam imala osećaj da nije slučajno.“

Bila je duboko dirnuta

Iako priznaje da je oduvek bila skeptična prema tome da neobičnim događajima daje posebno značenje, ovo iskustvo ju je duboko dirnulo.

Kaže da veruje da postoji nešto posle ovog života, ali i da je često sumnjala. Dok pojedini članovi njene porodice tvrde da osećaju prisustvo njenog oca, ona kaže da joj se to retko događa.

Mia je bila uverena da je nekoliko meseci pre venčanja u aparat stavila potpuno novi film. Međutim, kada su fotografije razvijene, ispostavilo se da je u njemu već bio film sa snimcima nastalim pre više od dve decenije.

„Ne mogu da objasnim kako se taj film našao u mom fotoaparatu.“

Osećala je kao da je otac bio na venčanju

Neposredno pre nego što je krenula ka oltaru, pomislila je na svog oca.

„Želela sam da bude uz mene.“

Nekoliko nedelja kasnije, kada je otvorila galeriju i ugledala svoje roditelje na prvoj fotografiji, osetila je da je dobila odgovor koji joj je bio potreban. U videu objavljenom na TikToku napisala je da joj se činilo kao da joj „jedina osoba koju je najviše želela na svom venčanju poručuje da je sve vreme bila tu“. „Živ je u mojim uspomenama, živ je u mom srcu. Čovek koji me je naučio kako se voli živi u svakom činu ljubavi koji dolazi od mene“, napisala je.

Objavu je završila jednostavnom rečenicom: „Naravno da je stigao na moje venčanje. Želim da verujem da imam fotografije koje to dokazuju.“, piše Today..