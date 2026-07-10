Na društvenim mrežama ovih dana viralan je slučaj žene koja je pozvala policiju nakon što su je više puta pitali da li je u srodstvu sa poznatim glumcem Semjuelom L. Džeksonom, jer kako tvrde ostali jako liči na njega .

Ono što je nekima delovalo kao bezazleno pitanje, za nju je postalo neprijatno iskustvo. Kako su se ista pitanja ponavljala, osetila je da su narušene njene lične granice, zbog čega je odlučila da slučaj prijavi policiji.

Fotografija i priča ubrzo su postali viralni na društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije. Dok jedni smatraju da je njena reakcija bila sasvim opravdana, drugi veruju da je preterala.

Ovaj događaj ponovo je otvorio raspravu o tome gde je granica između bezazlene radoznalosti i zadiranja u tuđu privatnost, kao i o tome koliko brzo svakodnevne situacije mogu da prerastu u ozbiljan incident.

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