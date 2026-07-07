- Ja ne mislim da će Evropska unija u narednih nekoliko godina donositi odluke i proširenju. Možda bude jedan izuzetak, možda i ne bude, da Evropska unija može da donosi odluke o proširenju. Ali to ne znači da mi ne treba da nastavimo ubrzano na našem evropskom putu, da sprovodimo reforme, važne reforme. Ali to za nas znači da takođe treba da razmišljamo o tome kakve su to koristi koje možemo da dobijemo od evropskog puta, i šta je to što i Evropa može da ima kao korist ukoliko mi budemo valjano obavljali svoj posao - rekao je Vučić.

- Ja mislim da je inače besmisleno ako je Srbija član Evropske unije, a da to nije Severna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. Jer, moram da primetim, mi i dalje nemamo slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga, ni ovde u regionu. Logično je da ne može da bude ni sa Evropskom unijom. I kada sam predlagao da svi zajedno imamo priliku da budemo deo jedinstvenog tržišta i da imamo otvorene granice, kako sa Evropom, tako i između nas, to je imalo smisla - naglasio je Vučić.

- Verujem da zajedničkim radom možemo mnogo toga da postignemo da evropskom putu, ne očekujem čuda niti velika proširenja - dodao je predsednik Srbije.