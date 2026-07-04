Od 1. jula 2026. godine na teritoriji svih država članica Evropske unije primenjuju se nova pravila koja donose važne promene za prevoznike koji u međunarodnom komercijalnom transportu robe koriste laka dostavna vozila ukupne mase od 2,5 do 3,5 tone.



Posebna pažnja poslednjih dana usmerena je na Austriju, gde su kontrole već intenzivirane, a brojni prevoznici prijavljuju detaljne inspekcijske provere i sankcije za vozila koja nisu usklađena sa novim propisima. Ipak, važno je naglasiti da se ova pravila ne primenjuju samo u Austriji, već na području cele Evropske unije.

Koja vozila moraju da imaju tahograf

Nova obaveza odnosi se na vozila ukupne mase od 2,5 do 3,5 tone koja obavljaju međunarodni komercijalni prevoz robe uz naknadu. Takva vozila od sada moraju biti opremljena Smart Tachograph 2 (G2V2), a vozači su u obavezi da poštuju propise koji regulišu vreme vožnje, obavezne pauze i dnevni odmor.

Kazne zavise od države

Visina kazni nije jednaka u svim državama članicama i kreće se od 400 do 5.000 evra, u zavisnosti od okolnosti u kojima se vozač nalazi.

U pojedinim slučajevima moguće je i isključenje vozila iz saobraćaja do otklanjanja nepravilnosti.

Koliko košta ugradnja

Cena ugradnje tahografa u kombi do 3,5 tone se kreće od 1.500 do 2.000 evra u zavisnosti od fabričke pripreme vozila.

Ukoliko putujete privatnim kombijem ili kamperom, nova pravila o tahografima ne odnose se na turistička putovanja. Propisi važe isključivo za međunarodni komercijalni transport robe, a ne za privatna putovanja ili odmor.

Ako poslujete u međunarodnom transportu i koristite kombi mase između 2,5 i 3,5 tone, proverite da li je vaše vozilo usklađeno sa novim pravilima pre ulaska u bilo koju državu Evropske unije. Austrija je među prvima krenula sa intenzivnim kontrolama, ali ista pravila važe širom EU, pa neusklađenost može dovesti do visokih kazni, zadržavanja vozila i ozbiljnih problema u međunarodnom saobraćaju.