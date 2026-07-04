Ruski ministar odbrane čestitao je borcima na oslobođenju Konstantinovke u DNR, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Andrej Belousov je napomenuo da je, kao rezultat profesionalnih i odlučnih dejstava brigade, „neprijatelj ponovo pretrpeo značajne gubitke i poražen na bojnom polju“.

Ruski ministar odbrane dodao je da „u žestokim borbama sa neprijateljem na taktičkom pravcu Kramatorsk-Družkovski, vojnici 78. motostreljačkog puka, pokazujući hrabrost i nesebičnost, hrabro ispunjavaju svoju vojnu dužnost, eliminišući neprijatelja“.

Zahvalio se vojnicima na uspešnom izvršenju borbenih zadataka i posvećenosti vojnoj dužnosti i izrazio uverenje da će nastaviti da časno ispunjavaju sve postavljene zadatke, pouzdano brane nacionalne interese i obezbeđuju bezbednost Rusije.