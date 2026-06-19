Iako kalendarski leto još nije u punom jeku, visoke temperature su pred vratima. Svako ko je makar jednom seo u automobil koji je satima bio parkiran na suncu zna koliko to može biti neprijatno iskustvo – užaren volan, vrela sedišta i vazduh koji podseća na rernu.

Dobra vest je da postoje jednostavni i efikasni načini da se temperatura u vozilu značajno smanji. Od pravilnog parkiranja i zaštitnih dodataka do nekoliko praktičnih navika, rešenja su često dostupnija nego što mislite.

Koristite zaštitu za vetrobran i prozore

Zaštitni štitnici za vetrobran predstavljaju jedan od najefikasnijih načina za blokiranje sunčevih zraka i UV zračenja. Oni mogu pomoći da unutrašnjost automobila bude i do 17 stepeni Celzijusa hladnija, a istovremeno štite instrument tablu i elektroniku od pregrevanja.

Zaštite se lako postavljaju na bočne i zadnje prozore, kao i na panoramske krovove.

Pokrijte volan

Tokom letnjih dana volan može da dostigne veoma visoke temperature. Dodirivanje užarenog volana često je neprijatno, a u ekstremnim slučajevima može izazvati i lakše opekotine.

Zaštita za volan ili običan peškir mogu biti jednostavno rešenje. Takođe, kožni presvlaci za volan uglavnom bolje podnose visoke temperature od sintetičkih materijala.

Zaštitite sedišta

Kožna sedišta se naročito brzo zagrevaju na direktnom suncu. Specijalne navlake mogu sprečiti njihovo prekomerno zagrevanje i pružiti dodatnu zaštitu od UV zračenja.

Ukoliko ne želite da koristite kompletne navlake, dovoljno je da preko sedišta i kopči sigurnosnih pojaseva prebacite peškir. Ovaj jednostavan trik može znatno povećati udobnost pri ulasku u vozilo.

Razmislite o toniranju stakala

Tonirana stakla smanjuju količinu toplote koja ulazi u automobil i doprinose nižoj temperaturi u kabini.

Pre nego što se odlučite za ovu opciju, proverite zakonske propise, jer se pravila o zatamnjenju stakala razlikuju od države do države.

Ugradite solarni ventilator

Solarni ventilatori koriste energiju Sunca kako bi obezbedili stalnu cirkulaciju vazduha u vozilu čak i kada je parkirano. Na taj način pomažu izbacivanje vrelog vazduha iz kabine i smanjuju temperaturu u unutrašnjosti.

Njihova cena najčešće se kreće između 10 i 30 dolara, a montaža je vrlo jednostavna.

Parkirajte u hladu kad god je moguće

Iako zvuči očigledno, parkiranje u hladu je jedan od najefikasnijih načina zaštite automobila od pregrevanja. Drveće, nadstrešnice, garaže i natkriveni parkinzi mogu značajno smanjiti izloženost vozila direktnom suncu.

Koristite ceradu za automobil

Ako nemate mogućnost parkiranja u hladu, navlaka za automobil može biti od velike pomoći. Najbolje je odabrati model od prozračnog materijala koji neće zadržavati vlagu.

Osim što štiti enterijer od zagrevanja, cerada pomaže očuvanju farbe od štetnog UV zračenja.

Izbegavajte parkiranje na usijanom asfaltu

Visoke temperature asfalta mogu dodatno zagrejati gume i povećati pritisak u njima. Previsok pritisak utiče na prijanjanje, ubrzava habanje i povećava rizik od oštećenja guma.

Kada imate mogućnost izbora, parkiranje na travi ili šljunku može biti povoljnija opcija.

Redovno polirajte automobil

Poliranje nije važno samo zbog izgleda vozila. Zaštitni sloj voska predstavlja dodatnu barijeru između farbe i sunčevih UV zraka.

Na taj način smanjuje se rizik od oksidacije, bleđenja i oštećenja laka tokom letnjih meseci.

Vodite računa o brisačima

Ekstremna toplota može isušiti gumu na brisačima i izazvati pucanje. Kako biste produžili njihov vek trajanja, podignite ih sa vetrobranskog stakla kada je vozilo duže parkirano na suncu.

Redovno čišćenje i održavanje pomoći će da ostanu efikasni tokom cele godine.

I boja automobila igra važnu ulogu

Boja vozila značajno utiče na količinu toplote koju automobil apsorbuje. Tamne boje, poput crne ili tamnoplave, privlače više toplote, dok svetlije nijanse bolje odbijaju sunčeve zrake.

Zbog toga beli i svetli automobili uglavnom ostaju primetno hladniji tokom vrelih letnjih dana.

Važna napomena

Pre bilo kakvih modifikacija na vozilu, poput toniranja stakala ili primene određenih zaštitnih sredstava za farbu, proverite uslove proizvođačke garancije. U pojedinim slučajevima određene intervencije mogu uticati na njeno važenje.