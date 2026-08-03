Nada Macura je nedavno otkrila da je dobijala ponude za promenu zanimanja, iako je punu deceniju u zdravstvu, a sada je, kako smo saznali, došlo do pregovora za učešće u rijaliti programu "Elita 10".

Naime, Macura je dobra sa Mitrovićem dugi niz godina, a ponuda i dalje važi, budući da je već bilo razgovora o potencijalnom ulasku.

- Trebalo je da uđem i ja u jednu sezonu, pa sam razmišljala, svi su mi govorili: “Jesi li ti normalna, upropastićeš karijeru?” Potpisala sam ugovor, Željko Mitrović je bio fer prema meni, ponuda je bila dobra, pa sam je odložila. Kao, ja ne mogu da uđem u septembru, mogu posle Nove godine i svi su mi punili glavu: “Ti ćeš tamo da propadneš, osetljiva si, nemoj da ideš tamo”. Kasnije sam posle shvatila da zatvoreni prostor mnogo menja osobu, ja sam odustala, on je meni zamerio. Potpisala sam ugovor, pa sam posle tražila neki izlaz, kako je on to shvatio ne znam, ali videli smo se nakon toga, pozdravili smo se lepo - rekla je ona ranije za Blic, a situacija se nije promenila ni sada kada je ponuda u pitanju.

Naime, Macura je Željku rekla da ne zna ni sama kako bi se unutra snašla.

- Nadi su ponudili da uđe u "Elitu 10". To jeste honorar koji bi retko ko dobio, ipak je ona važno ime u državi, ali ona sama ne zna kako bi se unutra snašla. Ona ne može da izdrži nespavanje, ipak je žena u godinama. Ona i dalje vaga oko svega, a šta je odlučila ostaje da se vidi - rekao je za Alo! dobro upućen izvor.

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