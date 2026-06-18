Dok je većina primeraka legendarnog „juga“ odavno nestala sa puteva ili završila na auto-otpadima, jedan izuzetno očuvan model privukao je pažnju ljubitelja oldtajmera i kolekcionara.

Reč je o modelu Zastava Yugo 45A iz 1989. godine, koji je u Velikoj Britaniji ponuđen na prodaju po ceni od 8.995 funti, odnosno oko 10.500 evra. Ono što ga izdvaja od većine sačuvanih primeraka jeste izuzetno mala kilometraža i gotovo potpuno originalno stanje.

Prešao samo 27.200 kilometara za skoro četiri decenije

Prema podacima prodavca, automobil je tokom 37 godina prešao svega 16.923 milje, odnosno približno 27.200 kilometara.

Takva kilometraža prava je retkost za vozilo ovog godišta, posebno kada se uzme u obzir da je sačuvano bez značajnijih prepravki i restauratorskih zahvata.

Prodaju ovog primerka vodi britanska kompanija specijalizovana za klasične automobile, koja ističe da je vozilo jedan od najbolje očuvanih juga dostupnih na tržištu.

Izgleda gotovo kao kada je napustio fabriku

Posebnu vrednost ovom automobilu daje činjenica da je zadržao veliki broj originalnih fabričkih detalja.

Karoserija je ofarbana u originalnu nijansu poznatu kao „Kan plava“, a prema navodima prodavca nema tragova korozije niti većih limarskih intervencija.

Sačuvani su originalni paneli karoserije, fabrička stakla, oznake i nalepnice, pa čak i tablice prvobitnog prodavca koji je automobil isporučio prvom vlasniku.

Ispod haube i dalje se nalazi oznaka „Made in Yugoslavia“, detalj koji danas ima posebnu vrednost među kolekcionarima.

Originalna unutrašnjost i fabrički kasetofon

Ni enterijer nije mnogo menjan tokom godina.

Sedišta presvučena sivom tkaninom pokazuju minimalne tragove korišćenja, dok je u centralnoj konzoli i dalje ugrađen originalni kasetofon marke Philips.

Uz automobil dolazi i originalni fabrički alat, što predstavlja pravu retkost kada su u pitanju vozila stara gotovo četiri decenije.

Skromnih 45 konjskih snaga, ali mnogo nostalgije

Yugo 45A pokreće četvorocilindarski benzinski motor zapremine 903 kubna centimetra.

Agregat razvija 45 konjskih snaga i povezan je sa četvorostepenim manuelnim menjačem. Maksimalna brzina koju je proizvođač navodio iznosi oko 137 kilometara na čas.

Prodavac kroz opis automobila uz dozu humora navodi da menjač funkcioniše besprekorno, iako nije naročito precizan, „upravo onako kako je zamišljen kada je proizveden“.

Nedavno servisiran i spreman za vožnju

Prema dostupnim informacijama, automobil je tokom maja 2026. godine prošao detaljan servis.

Obnovljen je sistem za dovod goriva, kompletno su remontovane kočnice, a svih pet točkova, uključujući rezervni, dobili su potpuno nove gume koje još nisu korišćene.

To znači da je automobil, osim što predstavlja kolekcionarski primerak, spreman i za svakodnevnu vožnju ili učešće na skupovima oldtajmera.

Bogata dokumentacija povećava vrednost

Ovaj Yugo je kao nov prodat 1. avgusta 1989. godine preko ovlašćenog zastupnika kompanije Zastava Yugo Cars u Redingu.

Tokom godina vlasnici su pažljivo čuvali kompletnu dokumentaciju, pa uz vozilo dolaze servisni računi, evidencija održavanja, fabričke brošure, reklamni materijali i dokumenti vezani za servisne akcije.

Upravo takva istorija, zajedno sa malom kilometražom i visokim stepenom originalnosti, čini ovaj primerak jednim od najzanimljivijih sačuvanih juga na britanskom tržištu.

Prodavac ga opisuje kao „retki britanski Yugo“ i automobil namenjen onima koji žele da poseduju deo automobilske istorije i izdvoje se iz mase klasičnih vozila.