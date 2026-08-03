Plaža je prvi put otvorena nakon zemljotresa i cunamija iz 2011. godine, koji su izazvali nuklearnu katastrofu u nuklearnoj elektrani Fukušima Daiiči.

Ova plaža u gradu Namije nekada je bila jedno od omiljenih mesta za letnji odmor, ali je nakon katastrofe zatvorena. Lokalne vlasti u Japanu odlučile su da je ponovo otvore posle 16 godina, nakon što su potvrdile da je morska voda bezbedna za kupanje i da su obezbeđeni spasioci.

Plaža je svečano otvorena u subotu ujutru, nakon što su sveštenik i lokalni zvaničnici održali molitvu za bezbednost. Već prvog dana mogla su se videti deca kako trče do obale i bezbrižno se igraju u vodi.

Na štandovima koje su postavili lokalni ugostitelji posetiocima je služena riba sa roštilja, po kojoj je plaža Ukedo poznata. Jedan stanovnik, star tridesetak godina, rekao je da je njegov sin prvi put imao priliku da se kupa u moru i da mu je bilo drago što ga vidi kako uživa u prirodi.

Žena u šezdesetim godinama, rođena u Namijeu, koja danas živi u drugom gradu u istoj priobalnoj oblasti, rekla je da se miris plaže nije promenio ni posle toliko godina, piše NHKworld.