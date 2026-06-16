Kako automobili stare, troškovi održavanja i popravki postaju sve veći, ali ono što posebno zabrinjava jesu kvarovi koji mogu direktno uticati na bezbednost vozača i putnika. Mnogi od njih razvijaju se postepeno i često ostaju neprimećeni sve dok ne izazovu ozbiljan problem na putu.

Prema podacima Evropskog udruženja proizvođača automobila, prosečna starost putničkih vozila u pojedinim evropskim zemljama prelazi 12 godina, dok prosečan automobil u Evropskoj uniji ima više od deset godina. Stručnjaci upozoravaju da upravo sa godinama raste rizik od kvarova koji mogu dovesti do saobraćajnih nezgoda.

Kočnice među najkritičnijim sistemima

Jedan od najvažnijih sistema za bezbednost svakog vozila jesu kočnice. Kod starijih automobila efikasnost kočenja često opada zbog habanja komponenti, zastarelih tehničkih rešenja ili nedovoljnog održavanja.

Poseban problem predstavljaju istrošeni diskovi, pločice i kočiona tečnost, ali i stanje guma koje direktno utiče na zaustavni put. Simptomi poput vibracija tokom kočenja, neobičnih zvukova ili mekane papučice kočnice ne smeju se zanemariti jer mogu ukazivati na ozbiljan kvar.

Kvarovi koji mogu ostaviti vozača nasred puta

Tokom godina dolazi do habanja brojnih mehaničkih komponenti, uključujući letvu volana, servo sistem i alternator. Iako se ovakvi kvarovi često ne smatraju hitnim problemom, njihove posledice mogu biti ozbiljne.

Kvar alternatora može potpuno onesposobiti vozilo, dok problemi sa upravljačkim sistemom mogu dovesti do otežanog upravljanja i gubitka kontrole nad automobilom.

Elektronika olakšava vožnju, ali povećava broj mogućih kvarova

Savremena vozila oslanjaju se na veliki broj elektronskih sistema koji kontrolišu rad motora, bezbednosne funkcije i udobnost putnika. Kako automobil stari, raste mogućnost kvarova na senzorima, instalacijama i upravljačkim jedinicama.

Pored problema sa podizačima stakala ili centralnim zaključavanjem, mogu se pojaviti i ozbiljniji kvarovi koji utiču na bezbednost vozila. Jedan od primera je neispravan sistem brisača, koji tokom kiše ili snega može značajno smanjiti vidljivost.

Korozija ugrožava strukturu vozila

Rđa nije samo estetski problem. Kod starijih automobila korozija može zahvatiti ključne delove šasije, podvozja i nosača, čime se smanjuje otpornost vozila u slučaju sudara.

Posebno su ugrožena vozila koja se koriste u područjima gde se zimi putevi posipaju solju ili u regionima sa povećanom vlagom.

Izduvni sistem može predstavljati ozbiljnu opasnost

Korozija često zahvata i izduvni sistem, što može dovesti do curenja štetnih gasova. Među njima je i ugljen-monoksid, gas bez boje i mirisa koji može predstavljati ozbiljnu opasnost ukoliko dospe u unutrašnjost vozila.

Zbog toga stručnjaci preporučuju redovne preglede izduvnog sistema, posebno kod starijih automobila.

Električne instalacije i vodovi goriva povećavaju rizik od požara

Vremenom propada izolacija električnih instalacija, a povećava se i mogućnost oštećenja vodova za gorivo. Takvi problemi mogu izazvati kratke spojeve, curenje goriva i u najgorem slučaju požar vozila.

Redovna kontrola električnog sistema i instalacija jedan je od najvažnijih koraka u održavanju starijih automobila.

Preventivni pregledi mogu sprečiti ozbiljne probleme

Stručnjaci ističu da starost vozila sama po sebi ne mora predstavljati problem ukoliko se automobil redovno održava. Pravovremeni servisi, kontrola kočnica, guma, elektronike i zaštita od korozije mogu značajno smanjiti rizik od kvarova i doprineti bezbednijoj vožnji.

Zbog toga se preporučuje da vlasnici starijih vozila ne odlažu preventivne preglede, naročito pred duža putovanja i tokom letnje sezone kada su automobili izloženi dodatnim opterećenjima.