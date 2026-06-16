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Stariji automobili nose veći rizik: Ovi kvarovi mogu imati ozbiljne posledice
Kvar alternatora može potpuno onesposobiti vozilo, dok problemi sa upravljačkim sistemom mogu dovesti do otežanog upravljanja i gubitka kontrole nad automobilom
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