Kada tokom letnjih vrućina u stanu postane zagušljivo, prva reakcija mnogih ljudi jeste da otvore prozore i puste vazduh unutra. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova navika tokom najtoplijeg dela dana može imati potpuno suprotan efekat.

Umesto da rashladi prostor, otvoren prozor tada može omogućiti da u stan uđe još topliji vazduh, zbog čega temperatura u prostorijama nastavlja da raste.

Kako toplota ulazi u stan?

Profesor Amin Al-Habaibeh, stručnjak za prenos toplote u zgradama sa Univerziteta Notingem Trent, objašnjava da tokom toplotnih talasa najvažnije nije samo rashladiti prostor, već sprečiti da nova toplota uopšte uđe.

Prema njegovim rečima, toplota u domove najčešće prodire na dva načina:

kroz sunčevo zračenje koje prolazi kroz prozorska stakla;

putem toplog spoljnog vazduha koji ulazi kroz otvorene prozore i vrata.

Zbog toga je tokom velikih vrućina cilj smanjiti količinu toplote koja dospeva u unutrašnjost doma.

Zašto prozore ne treba otvarati usred dana?

Tokom najtoplijeg dela dana stručnjaci preporučuju da roletne budu spuštene, a zavese navučene, posebno na prozorima kroz koje direktno prodire sunčeva svetlost.

Na taj način smanjuje se zagrevanje prostorija i stan duže zadržava prijatniju temperaturu.

Posebnu pažnju treba obratiti na zastakljene terase, lođe i zimske bašte, jer se takvi prostori mogu veoma brzo zagrejati poput staklenika. Ako je moguće, vrata između tih prostora i ostatka stana treba držati zatvorenim kako se toplota ne bi širila.

Jednostavno pravilo: proverite temperaturu napolju i unutra

Na pitanje kada otvoriti prozore tokom toplotnog talasa, stručnjaci imaju jednostavan odgovor – zavisi od toga gde je vazduh hladniji.

Prozore treba otvoriti tek kada je temperatura napolju niža od temperature u stanu. U suprotnom, bolje je držati ih zatvorenim.

To znači da tokom popodnevnih sati, kada temperature dostižu maksimum, provetravanje često neće rashladiti prostor, već će samo uneti dodatnu toplotu.

Najbolje vreme za provetravanje je uveče

Kada sunce zađe i spoljašnji vazduh počne da se hladi, otvaranje prozora može pomoći da se prostorije prirodno rashlade.

Tada svežiji vazduh ulazi u stan, poboljšava cirkulaciju i može doprineti prijatnijem snu tokom toplih noći.

Stručnjaci za spavanje takođe savetuju da se tokom dana spreči ulazak toplog vazduha, a da se prostor provetrava tek kada spoljne temperature počnu da padaju.

Ne pravite ovu grešku dok radi klima

Još jedna česta greška jeste držanje otvorenih prozora dok je klima-uređaj uključen.

Na taj način rashlađeni vazduh izlazi napolje, klima mora duže da radi, povećava se potrošnja električne energije, a uređaj teže održava željenu temperaturu.

Najbolji način da stan ostane prijatan tokom vrelih dana jeste kombinacija spuštenih roletni, zatvorenih prozora tokom najvećih vrućina i provetravanja u večernjim i jutarnjim satima.