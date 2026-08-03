Tokom tropskih noći mnogi se satima prevrću po krevetu jer se spavaća soba ne rashladi ni nakon zalaska sunca. Kada klima-uređaj nije opcija, svaki način za makar kratkotrajno osveženje može da pomogne.

Jedan jednostavan trik koji poslednjih godina postaje sve popularniji jeste da pre spavanja rashladite jastučnicu u frižideru. Ne zahteva nikakve dodatne troškove, a mnogi tvrde da im upravo taj kratki osećaj svežine pomaže da lakše utonu u san.

Kako da rashladite jastučnicu?

Postupak traje svega nekoliko minuta i veoma je jednostavan:

skinite jastučnicu sa jastuka;

presavijte je i stavite u plastičnu kesu sa zatvaračem kako ne bi upila mirise i vlagu iz frižidera;

istisnite što više vazduha iz kese;

ostavite jastučnicu u frižideru 15 do 30 minuta;

neposredno pred spavanje vratite je na jastuk.

Koliko dugo traje efekat?

Hladna jastučnica neće ostati rashlađena tokom cele noći. Zbog telesne toplote i visoke temperature u prostoriji, prijatan osećaj svežine traje svega nekoliko minuta.

Ipak, upravo taj kratki period može biti dovoljan da se telo lakše opusti i brže zaspi, posebno tokom veoma toplih letnjih noći.

Sličan efekat ima i mlak tuš pred odlazak u krevet – ne hladi organizam dugo, ali može da olakša uspavljivanje.

Možete rashladiti i navlaku za jorgan

Ako i tokom leta spavate pokriveni, isti trik možete primeniti i na navlaku za jorgan. Dovoljno je da je stavite u frižider oko pola sata pre spavanja, vodeći računa da bude u zatvorenoj kesi.

Iako ovaj trik ne može da zameni klima-uređaj niti trajno rashladi prostoriju, može da učini tropske noći podnošljivijim kada se kombinuje sa drugim načinima rashlađivanja doma, poput provetravanja u ranim jutarnjim satima ili zamračivanja prostorije tokom dana.