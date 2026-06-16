Ova navika je toliko rasprostranjena da je postala predmet brojnih šala, ali naučnici tvrde da iza nje postoji vrlo ozbiljno objašnjenje.

Iako na prvi pogled deluje nelogično da zvuk može da utiče na ono što vidimo, stručnjaci ističu da ljudski mozak raspolaže ograničenim kapacitetom za obradu informacija. Upravo zato u stresnim i zahtevnim situacijama pokušava da eliminiše sve što mu odvlači pažnju.

Zašto vozači instinktivno stišavaju radio?

Tokom rutinske vožnje mozak bez problema obrađuje više različitih stimulansa istovremeno. Muzika, razgovor sa saputnicima i praćenje saobraćaja uglavnom ne predstavljaju problem.

Međutim, kada dođe trenutak za precizno parkiranje, prolazak kroz usku ulicu ili izvođenje složenog manevra, situacija se menja.

Mozak tada daje prioritet vizuelnim i prostornim informacijama, pa svaki dodatni zvuk postaje nepotrebno opterećenje.

Šta zapravo znači izreka "stišaj da bolje vidim"?

Poznata rečenica koju vozači često izgovaraju nije samo šala.

Naučna istraživanja pokazuju da su ljudska čula međusobno povezana mnogo više nego što većina ljudi misli. Kada smanjimo broj zvučnih stimulansa, mozak lakše usmerava pažnju na procenu udaljenosti, prepreka i prostora oko vozila.

Drugim rečima, utišavanje radija ne poboljšava vid, ali poboljšava koncentraciju koja je potrebna za bezbedno izvođenje manevra.

Kako buka utiče na koncentraciju?

Svaka dodatna distrakcija zahteva određeni deo mentalnih resursa.

Ako u pozadini svira glasna muzika sa tekstom ili vodimo intenzivan razgovor, mozak mora istovremeno da obrađuje više različitih informacija. To može usporiti reakcije i povećati mogućnost greške.

Upravo zbog toga mnogi vozači nesvesno utišavaju radio čim procene da situacija zahteva maksimalnu pažnju.

Mozak stalno štedi energiju

Stručnjaci objašnjavaju da ljudski mozak neprestano pokušava da rasporedi svoje resurse na najefikasniji način.

Zbog toga u trenucima povećanog opterećenja automatski smanjuje uticaj svega što nije neophodno za izvršavanje zadatka. U slučaju vožnje, to znači manje muzike, manje razgovora i više fokusa na put.

Zato sledeći put kada instinktivno utišate radio dok se parkirate, znajte da nije reč o čudnoj navici. Naprotiv, vaš mozak samo pokušava da vam pomogne da bezbednije i preciznije završite manevar.