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Ako krećete kolima na more, ove delove vozila obavezno pregledajte pre puta
Vozači najčešće zaboravljaju osnovne stvari koje mogu biti presudne za bezbednu vožnju
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