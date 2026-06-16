Početak sezone godišnjih odmora za mnoge znači i polazak na duža putovanja automobilom. Hiljade vozača narednih dana krenuće ka omiljenim letovalištima, a stručnjaci upozoravaju da nekoliko minuta provedenih u servisu može sprečiti ozbiljne probleme na putu.

U automehaničarskim radionicama širom Srbije već je primetno povećano interesovanje za preventivne preglede vozila, posebno među vozačima koji planiraju put ka Grčkoj, Crnoj Gori ili drugim popularnim destinacijama.

Preventivni pregled donosi sigurnost

Jedan od vozača koji se priprema za put je i Mirko Starčević, koji uskoro sa porodicom kreće na letovanje.

– Pošto krećemo na put, došli smo na preventivni servis. Auto je redovno održavan, ali želimo da proverimo trap, kočnice, ulje, rashladnu tečnost, klimu, gume i pritisak u gumama. Smatram da je to najbezbednije pre polaska – rekao je Starčević.

Dodaje da mu je najvažnije da pregled obavi stručan majstor.

– Cena jeste bitna, ali je mnogo važnije da vozilo bude potpuno ispravno kako ne bismo imali problema na putu – ističe on.

Šta prvo treba proveriti?

Automehaničar Željko Damljanović navodi da vozači najčešće zaboravljaju osnovne stvari koje mogu biti presudne za bezbednu vožnju.

– Najvažnije je proveriti nivo motornog ulja, antifriz, kočionu tečnost, stanje kočnica i trapa. Ako je od poslednjeg servisa pređeno više od 10.000 kilometara, preporuka je da se uradi mali servis pre odlaska na put – objašnjava Damljanović.

Kod novijih automobila nivo ulja često se proverava elektronski, pa vozači ne bi trebalo da ignorišu upozorenja koja se pojavljuju na instrument tabli.

Gume su ključ bezbednosti

Posebnu pažnju, prema rečima stručnjaka, treba posvetiti pneumaticima.

– Gume moraju biti u dobrom stanju, bez oštećenja i sa dovoljno dubokim šarama. Važno je i da budu prilagođene letnjim uslovima vožnje. Na visokim temperaturama i velikim brzinama loše gume mogu predstavljati ozbiljan rizik – upozorava Damljanović.

Pored samih guma, potrebno je proveriti i pritisak, kao i stanje diskova, pločica, stabilizatora i drugih delova oslanjanja.

Ne zaboravite klimu

Tokom letnjih putovanja klima-uređaj nije samo pitanje komfora, već i bezbednosti. Vožnja u pregrejanoj kabini povećava umor i smanjuje koncentraciju vozača.

Zbog toga je preporučljivo proveriti rad klima-uređaja, nivo rashladnog gasa i stanje filtera pre polaska na duži put.

Vozači sve odgovorniji

Prema rečima automehaničara, poslednjih godina sve više vozača dolazi na preventivne preglede pre odlaska na odmor.

– Ljudi su postali svesni koliko je važno redovno održavanje vozila. Sve češće dolaze na vreme na servise i ne čekaju da se kvar pojavi tokom putovanja – kaže Damljanović.

Stručnjaci poručuju da nekoliko osnovnih provera može značajno smanjiti rizik od kvarova i omogućiti da godišnji odmor počne bez stresa već od prvog kilometra.