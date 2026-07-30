Grad Zaječar ponudio je na prodaju kompleks nekadašnje fabrike Timočanka, jednog od nekada važnih imena tekstilne industrije u ovom delu Srbije. Na oglasu se nalazi imovina ukupne površine 32.435 kvadratnih metara, koja uključuje više objekata i građevinsko zemljište.

Početna prodajna cena određena je na osnovu procene tržišne vrednosti koju je izradio ovlašćeni procenitelj, a iznosi 202,5 miliona dinara, odnosno približno 1,7 miliona evra.

Kompleks se prodaje kao jedinstvena celina, a u njegov sastav ulaze poslovne zgrade, pomoćni objekti, garažni prostor i drugi objekti za koje u katastru nije precizno određena namena. Veliki deo zemljišta vodi se kao veštački stvorena neplodna površina uz postojeće objekte.

Od male radionice do industrijskog sistema

Priča o Timočanki počinje 1946. godine, kada je osnovana kao mala trikotažna radionica. Tokom narednih decenija firma je rasla i razvijala proizvodne kapacitete, a značajan trenutak dogodio se 1978. godine kada se povezala sa Kožarskom industrijom „Standard“.

Tako je nastao Kožarsko-tekstilni kombinat „Zaječar“, sistem koji je objedinjavao različite oblasti proizvodnje — od pletenja i dorade materijala do farbanja, šivenja i izrade kožnih proizvoda.

U periodu najvećeg razvoja kombinat je postao jedan od prepoznatljivih industrijskih proizvođača u tadašnjoj Jugoslaviji. Njegovi proizvodi bili su prisutni na tržištu širom zemlje, a posebno su se izdvajale kožne jakne koje su osvajale priznanja na domaćim sajmovima.

Hiljade zaposlenih i pogoni širom regiona

Na vrhuncu poslovanja, KTK „Zaječar“ zapošljavao je više od 2.500 radnika. Fabrika nije bila ograničena samo na jedan proizvodni pogon, već je imala objekte i izdvojene jedinice u više mesta istočne i južne Srbije.

Među lokacijama gde su postojali pogoni bile su Grlište, Boljevac i Lebane. Tokom osamdesetih godina postojali su i planovi za dalji razvoj i širenje poslovanja, uključujući ideju o otvaranju fabrike u Bangladešu.

Za region je kombinat predstavljao važan izvor zaposlenja i jedan od stubova lokalne privrede.

Kriza devedesetih promenila sudbinu fabrike

Kao i mnoge velike kompanije iz perioda SFRJ, KTK „Zaječar“ nije uspeo da prevaziđe probleme koji su usledili tokom devedesetih godina. Gubitak jedinstvenog tržišta, ekonomska kriza i sankcije značajno su uticali na poslovanje.

Preduzeće je kasnije podeljeno, a pojedini sektori završili su u dugotrajnim stečajnim postupcima. Nekada veliki proizvodni sistem postepeno je izgubio svoju ulogu koju je imao decenijama ranije.

Fabrika je na kraju otišla u stečaj, a Grad Zaječar je 2005. godine kupio njenu imovinu sa namerom da se ona dalje proda ili prenameni.

Nova prilika za nekadašnji industrijski prostor

Današnja prodaja kompleksa predstavlja pokušaj da se veliki industrijski prostor ponovo stavi u funkciju. Iako više nema ulogu koju je nekada imao, bivša Timočanka ostaje deo industrijske istorije Zaječara i primer transformacije velikih fabrika koje su obeležile privredu prethodnih decenija.

Buduća namena ovog prostora zavisiće od kupca i njegovih planova, ali površina i postojeća infrastruktura ostavljaju mogućnost za različite poslovne ili razvojne projekte, piše Telegraf.