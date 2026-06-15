Tropske temperature koje su u junu stigle u Srbiju donose i čestu pojavu da vozači i dalje koriste zimske gume. Iako je jedan od razloga trošak zamene, stručnjaci upozoravaju da takva praksa može ozbiljno ugroziti bezbednost u saobraćaju.

Iako zakonski nije strogo zabranjeno koristiti zimske pneumatike van zimskog perioda ako nema snega i leda, njihova upotreba tokom letnjih meseci značajno pogoršava performanse vozila.

Duži zaustavni put i slabije kočenje

Zimske gume su napravljene od mekše smeše i imaju dublji profil namenjen niskim temperaturama i snegu. Na visokim temperaturama asfalt dodatno omekšava gumu, što dovodi do njenog pregrevanja.

U takvim uslovima, zaustavni put može biti i nekoliko metara duži, posebno pri naglom kočenju, što direktno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.

Nestabilnost u krivinama

Specifična struktura zimskih guma, sa brojnim lamelama i blokovima, dizajnirana je za bolje prijanjanje na snegu, ali na suvom i vrelom asfaltu može izazvati nestabilnost.

Vozači često primećuju “plivanje” vozila u krivinama i slabiju preciznost upravljanja, naročito pri većim brzinama.

Brže habanje i gubitak performansi

Visoke temperature i intenzivno trenje dovode do ubrzanog trošenja zimskih pneumatika. Njihova struktura se brže oštećuje, a gume trajno gube svoja originalna svojstva, zbog čega često više nisu upotrebljive za narednu zimsku sezonu.

Veća potrošnja goriva

Zimske gume imaju veći otpor kotrljanja, što znači da motor mora da troši više energije kako bi održavao istu brzinu. To se direktno odražava na povećanu potrošnju goriva, posebno u gradskoj vožnji i na dužim relacijama.

Zakonski okvir u Srbiji

Prema važećim propisima, zimska oprema je obavezna u periodu od 1. novembra do 1. aprila, dok je van tog perioda njena upotreba dozvoljena pod uslovom da na kolovozu nema snega i leda.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da “dozvoljeno” ne znači i bezbedno, posebno u uslovima letnjih vrućina.

Stručan savet vozačima

Ukoliko se vozilo koristi tokom letnjih meseci, preporučuje se zamena zimskih guma letnjim ili korišćenje sve-sezonskih pneumatika koji su prilagođeni umerenim uslovima.

Vožnja sa zimskim gumama na visokim temperaturama može značajno smanjiti kontrolu nad vozilom, pa se vozačima savetuje dodatni oprez i izbegavanje naglih manevara.