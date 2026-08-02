Tokom skupštinske rasprave javnost u Srbiji ostala je zatečena novom izjavom narodnog poslanika Zeleno-levog fronta Dobrice Veselinovića, koji je, govoreći o Kosovu i Metohiji, upotrebio izraz “komšije”.

Njegovu izjavu možete pogledati OVDE.

Poslanik ZLF-a, stranke koja je u međuvremenu pružila podršku studentskoj listi za predstojeće parlamentarne izbore, južnu srpsku pokrajinu opisao je na način koji je izazvao burne reakcije.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se na Kosovu i Metohiji nastavljaju pritisci na srpsko stanovništvo, dok su prethodnih dana na području Gazivoda nastavljena rušenja objekata u vlasništvu Srba.

Ovakav istup dodatno je otvorio pitanje političkih stavova dela opozicije kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali i pokazao koliko su razlike među opozicionim akterima sve izraženije.

Novi sukobi među dojučerašnjim saveznicima

Istovremeno, u jeku borbe za što bolju poziciju pred parlamentarne izbore, opozicione stranke nastavljaju međusobne obračune.

Nakon što su mesecima nastupale kao zajednički front protiv vlasti, među dojučerašnjim saveznicima danas sevaju optužbe, razočaranja i javne prozivke. Pojedini politički analitičari ovakve poteze tumače kao pokušaj pojedinih opozicionih stranaka da kroz podršku studentskoj listi sačuvaju politički uticaj i obezbede mesto u budućoj raspodeli mandata.

Stara narodna izreka da bi neko “prodao veru za večeru” poslednjih dana sve češće se može videti i na društvenim mrežama kao komentar na najnovije poteze opozicionih stranaka.

Najnoviji povod za novi sukob bio je potez Zeleno-levog fronta, koji je saopštio da će na predstojećim parlamentarnim izborima podržati listu Studentskog pokreta.

U saopštenju ZLF navodi da podršku daje uz očekivanje da će studentski pokret ostati dosledan vrednostima poput vladavine prava, slobode medija, akademskog integriteta i odgovornosti institucija, kao i da očekuje “međusobno poštovanje i koordinaciju” sa drugim opozicionim akterima.

Beširi: Vrlo neprijatno

Takva odluka, međutim, očigledno nije naišla na odobravanje među njihovim dojučerašnjim partnerima.

Naime, Leo Beširi reagovao je kratkom, ali vrlo jasnom porukom na društvenoj mreži Iks:

“Vrlo neprijatno, nema ni godinu dana.”

Njegova objava odnosila se na Memorandum o strateškoj saradnji koji su Zeleno-levi front i Pokret slobodnih građana potpisali prošle godine, predstavljajući ga tada kao početak dugoročne političke saradnje.

Tom prilikom lideri dve stranke govorili su o zajedničkom delovanju, evropskom putu Srbije i zajedničkoj borbi protiv vlasti, predstavljajući sebe kao najbliže političke saveznike.

Sada je, međutim, odluka ZLF-a da podrži studentsku listu otvorila novi sukob unutar opozicije.

“Spasili smo se!”

Da politička previranja nisu prošla nezapaženo pokazale su i reakcije korisnika društvene mreže Iks.

Uz vest da je ZLF podržao studentsku listu, jedan korisnik napisao je:

“Spasili smo se! Otkad ovih nema u opoziciji idila! Molim vas nemojte menjati stav, ko Boga vas molim!”

Objava je izazvala veliki broj reakcija i komentara, uz brojne spekulacije o tome kako će izgledati odnosi među opozicionim akterima u narednom periodu.

Sve više pukotina

Poslednji događaji pokazuju da opozicioni blok, uprkos ranijim pozivima na zajedništvo, nastavlja da se suočava sa unutrašnjim nesuglasicama. Stranke koje su do juče potpisivale memorandume o saradnji danas javno kritikuju poteze svojih partnera, dok se politička scena dodatno komplikuje uoči izbora.

Istovremeno, izjava Dobrice Veselinovića u Narodnoj skupštini dodatno je pojačala polemike o stavovima dela opozicije prema Kosovu i Metohiji. Dok se opozicija suočava sa međusobnim sukobima i sve vidljivijim podelama, pitanja nacionalne politike i odnosa prema južnoj srpskoj pokrajini ponovo su dospela u centar političke rasprave.