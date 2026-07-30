Ventilator može pomoći da se rashladite u pregrejanoj sobi, ali stalno strujanje vazduha tokom noći može imati neželjene posledice po zdravlje.

Lekarka Hana Patel navodi da osobe koje su alergične na prašinu ili polen mogu osetiti pogoršanje simptoma jer ventilator raznosi alergene po prostoriji i povećava mogućnost da ih udahnu ili da dođu u kontakt sa kožom.

Među najčešćim simptomima su buđenje sa bolom u grlu, svrabom ili kijanjem. Prašina, grinje, spore i polen koje ventilator podiže mogu dodatno pogoršati astmu, pa za neke ljude, posebno decu, on može predstavljati veći problem nego rešenje.

Terapeutkinja za spavanje Natali Penikot-Korijer objašnjava da ventilator koji radi celu noć može da isuši sluzokožu nosa, grla i gornjih disajnih puteva. Kao posledica toga, telo proizvodi više sluzi, pa se neki ljudi bude sa zapušenim nosom, iako nisu prehlađeni.

Hladan vazduh može uticati i na mišiće. Ako je ventilator postavljen preblizu, neprekidno duvanje tokom sna može izazvati napetost mišića, pa se možete probuditi sa bolovima ili grčevima. Kod osoba koje već imaju određene tegobe, simptomi mogu biti izraženiji.

Stručnjaci upozoravaju i na probleme poput suvih očiju, suvih usta i isušene kože, naročito kada vazduh direktno duva u lice.

Kako biste smanjili moguće negativne efekte, preporučuje se da ventilator usmerite ka zidu ili plafonu, koristite ga samo pre spavanja ili uključite tajmer. Važno je i redovno čišćenje ventilatora i prostorije u kojoj spavate, kao i dovoljan unos tečnosti tokom dana, piše Metro.