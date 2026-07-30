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Spavanje pored ventilatora može da bude opasno: Stručnjaci objašnjavaju zbog čega
Tokom toplotnog talasa mnogi ostavljaju ventilator uključen tokom cele noći kako bi lakše zaspali, ali stručnjaci upozoravaju da ovakav način rashlađivanja može uzrokovati mnoge zdravstvene probleme.
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