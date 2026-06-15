Do kraja 2026. godine penzionere u Srbiji očekuje novo povećanje primanja, a prema najavama iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), fokus će ovoga puta biti na onima sa najnižim penzijama. Iako zvaničan procenat još uvek nije utvrđen, u javnosti se već prave projekcije o tome kako bi novi čekovi mogli da izgledaju.

Šta bi donela povišica od 10 odsto?

Ukoliko bi država donela odluku da linearno poveća penzije za 10 odsto, prosečna penzija, koja je u aprilu 2026. godine iznosila 56.848 dinara, skočila bi na oko 62.533 dinara.

Evo detaljne računice kako bi u tom slučaju izgledala primanja po kategorijama:

Penzija od 30.000 dinara porasla bi na 33.000 dinara.

Penzija od 35.000 dinara skočila bi na 38.500 dinara.

Oni koji primaju 40.000 dinara dobili bi 44.000 dinara.

Primanja od 45.000 dinara porasla bi na 49.500 dinara.

Penzioneri sa 50.000 dinara primali bi 55.000 dinara.

Za one sa primanjima od 60.000 dinara, novi iznos bi bio 66.000 dinara.

Penzija od 70.000 dinara porasla bi na 77.000 dinara.

Posebna pažnja za penzije do 45.000 dinara

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović istakao je da se trenutno traži model po kojem bi se dodatno pomoglo penzionerima čija su primanja niža od proseka, posebno onima koji mesečno dobijaju do 40.000 i 45.000 dinara.

„Gledamo da pomognemo onima koji imaju niža primanja, da njima malo više podignemo penziju. Videćemo da li će to biti klasično povećanje kroz penziju ili neki dodatni vid pomoći“, naveo je Ognjenović.

Cilj je da se smanji razlika između onih sa visokim i onih sa najnižim primanjima, jer se procenjuje da isti procenat povišice nema isti efekat na obe kategorije.

O tome je juče govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je na TV Prva kazao da će u tom paketu biti vaučeri za odlaske u banje, kao i jeftiniji lekovi i da će se voditi računa da se penzionerima sa manjim primanjima da više od onih koji imaju velike penzije.

"Nudim penzionerima novi paket. Tu će da budu i vaučeri za odlaske u banje, tu će da budu i jeftiniji lekovi, tu će da budu i nekakva jednokratna davanja", naveo je predsednik Vučić.

Kada stižu zvanični podaci?

Konkretniji detalji o tačnom procentu i modelu povećanja biće poznati tokom leta, odnosno, kako je najavljeno 28. juna. Očekuje se da svi relevantni ekonomski parametri i podaci o učešću penzija u BDP-u budu dostupni u julu, nakon čega će država izaći sa zvaničnom odlukom.

Isplata uvećanih penzija planirana je do kraja tekuće godine.