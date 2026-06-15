U nastavku dana na severu Srbije jesenje vreme, oblačno, ponegde sa kišom. U ostalim predelima toplije, uz dosta više sunca. Na jugu i jugoistoku biće znatno toplije.
Trenutne temperature kreću se od 16 stepeni na severu Vojvodine do 28 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 20 stepeni.
Dakle, pravo jesenje vreme preovladava na severu Srbije usled prodora svežije vazdušne mase, doj su jug i jugoistok Srbije pod uticajem veoma tople vazdušne mase. Sjenica meri 20, Zlatbor 18, a Kopaonik 14 stepeni.
Kasnije posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.
U toku večeri i noći, na potezu od zapadne preko centralne do istočne Srbije, očekuju se veoma obilni pljuskovi, a mogući su i jači grmljavinski procesi. Reč je o uzanom pojasu, ali koji bi se prostirao dužinom od zapadne do istočne Srbije. Lokalno može za nekoliko sati da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.
Maksimalna temperatura biće danas od 20 na severu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 22°C.
Podestimo, u nedelju kasnije posle podne, severne i istočne delove Srbije pogodile su snažme gmljavinske oluje, uz obilne padavine, lokalno i grad.
Telegraf.rs
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