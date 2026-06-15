U nastavku dana na severu Srbije jesenje vreme, oblačno, ponegde sa kišom . U ostalim predelima toplije, uz dosta više sunca. Na jugu i jugoistoku biće znatno toplije.

Trenutne temperature kreću se od 16 stepeni na severu Vojvodine do 28 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 20 stepeni.

Dakle, pravo jesenje vreme preovladava na severu Srbije usled prodora svežije vazdušne mase, doj su jug i jugoistok Srbije pod uticajem veoma tople vazdušne mase. Sjenica meri 20, Zlatbor 18, a Kopaonik 14 stepeni.

Kasnije posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.