Bili Van der Valt (36) i njen suprug Selvin (35) prodali su kuću, dali otkaze i rasprodali gotovo svu svoju imovinu kako bi sa sinovima, četvorogodišnjim Blighom i dvogodišnjim Rothkom, krenuli na put oko sveta.

Danas su stalno na putu i kažu da se nikada nisu osećali slobodnije.

„Radili smo samo da bismo plaćali račune, a ono malo vremena koje smo imali za porodicu svelo se na dva dana nedeljno. Bili smo srećni, ali smo stalno priželjkivali da vikend traje malo duže“, ispričala je Bili.

Dodaje da su živeli od plate do plate, oslanjali se na kreditne kartice kada bi iskrsli neplanirani troškovi i nadali se da će automobil proći tehnički pregled bez dodatnih ulaganja.

Ideja je nastala slučajno

Porodica iz Atertona, u Velikom Mančesteru, odlučila je da u junu 2025. napusti Veliku Britaniju kako bi decu školovala kroz putovanja i iskustva iz stvarnog života.

Pre nego što su krenuli na put, Selvin je radio duge smene u salonu kuhinja, dok je Bili bila kod kuće sa decom.

Par se upoznao 2017. godine radeći na kruzeru, a odluku o velikoj promeni doneli su kada su shvatili da zbog posla gotovo i nemaju vremena jedni za druge. Ono što je u početku delovalo kao maštanje ubrzo je postalo ozbiljan plan.

„Najpre smo se smejali toj ideji, ali što smo više razgovarali, sve nam je delovala ostvarivije. Kada smo stigli kući, već smo pravili spisak stvari koje ćemo prodati“, kaže Billie.

Rastući troškovi života, skupo čuvanje dece i činjenica da bi mogli da budu kažnjeni ako decu izvode iz škole tokom nastave dodatno su ih podstakli da promene način života. Kuću su prodali u avgustu 2024. godine, a ubrzo potom seli u avion.

Od tada su obišli Abu Dabi, Južnu Koreju, Tajland i Vijetnam, a sledeća destinacija im je Kina. Kako bi se što bolje pripremili, cela porodica već uči mandarinski kineski jezik.

Mislili su da smo poludeli

Bili kaže da njihova deca uče kroz posete muzejima, razgovore sa lokalnim stanovništvom i svakodnevne situacije. Nekih dana koriste radne sveske i čitaju, a nekada spontano zastanu da saznaju kako se popravljaju kanalizacione cevi ili uče istoriju obilazeći znamenitosti.

Ipak, nije sve bilo jednostavno.

„Najteže nam je bilo da saopštimo porodici svoju odluku. Neki su mislili da smo potpuno poludeli, ali su nas vremenom svi podržali.“

Danas putuju sporijim tempom i ne opterećuju se strogim rasporedom. Neki dani rezervisani su za istraživanje novih mesta, a drugi za odmor, pranje veša ili razgovore sa porodicom.

Na putu troše manje novca nego kod kuće

Kažu da sada troše znatno manje novca na račune, a uštedeli su i na troškovima vrtića, dok istovremeno imaju mnogo više zajedničkog vremena.

Njihova odluka izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi im pružaju podršku i raspituju se kako mogu da krenu njihovim putem, dok ih drugi optužuju da su sebični i da deci uskraćuju pravo obrazovanje.

„Ljudi nam često pišu: 'Sebični ste, deca se ovoga ionako neće sećati' ili 'Uništavate im obrazovanje i budućnost'. Neki nas pitaju da li nas je strah ili šta ćemo ako sve krene po zlu.“

Deca uče na putovanjima

Na takve kritike Billie ima spreman odgovor.

„Ako kažu da se deca neće sećati putovanja, podsetimo ih da se ne sećaju ni prvog rođendana ni prvog Božića, pa ipak ti trenuci oblikuju njihovo odrastanje. Ova iskustva ih grade kao osobe.“

Objašnjava da njihova deca uče kroz život.

„Mnogi misle da to znači da deca ne rade ništa, ali zapravo je reč o učenju kroz svakodnevna iskustva.“

Porodica za sada nema nameru da se vrati starom životu u Velikoj Britaniji. Planiraju da se jednog dana skrase na mestu sa više sunca i mirnijim načinom života.

„Teško je objasniti koliko me je život na putu promenio. Doneo mi je mnogo više od novih destinacija – promenio je način na koji se osećam svakog dana“, zaključila je Bili, prenosi the Sun.