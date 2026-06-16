Užasno porodično nasilje odigralo se juče nadomak Beograda kada je Ž. N. (69) usred ulice skalpelom prerezao vrat svojoj snahi I. N. (70.

Nesrećna žena je oblika krvlju uspela da utrči u lokalnu ambulantu gde joj je spasen život, dok je osumnjičeni odmah uhapšen nakon što je priznao da je izgubio razum jer mu je žrtva dobacila "da će uskoro umreti".

Nakon kratke, ali žustre verbalne rasprave pod vedrim nebom, šezdesetdevetogodišnji čovek je posegnuo za oružjem koje se češće nalazi u rukama umetnika ili zanatlija nego ubica - skalpelom. Jedan potez bio je dovoljan da obična prigradska ulica postane poprište horora.

I. N. je osetila hladnoću čelika na svom vratu. Oblivena krvlju, vođena čistim nagonom za preživljavanje, nesrećna žena je uspela da se otrgne i utrči u obližnju lokalnu ambulantu. Ta bela, sterilna ustanova u tom trenutku za nju nije bila samo mesto lekarske pomoći, već jedini zaklon od pomahnitalog rođaka.

Lekari su reagovali u sekundi, sanirali duboku rasekotinu i konstatovali ono najvažnije – sečivo je promašilo glavne arterije. Život povređene žene više nije ugrožen, ali njen mir jeste, zauvek.

Kletva koja je pokrenula sečivo

Policija je ubrzo nakon napada locirala i uhapsila Ž. N. Ono što je usledilo tokom saslušanja u stanici ogolilo je bizarnu i mračnu psihologiju ovog zločina. Osumnjičeni nije poricao delo. Naprotiv, hladno je objasnio šta je pokrenulo njegovu ruku.

"Godinama smo u lošim odnosima, vređala me je i ranije na ulici", branio se Ž. N. pred inspektorima, a onda je izgovorio rečenicu koja svedoči o potpunom pomračenju uma: "Ali juče mi je dobacila da ću uskoro umreti. To me je potpuno izbezumilo i razbesnelo."

U bizaranom obrtu sudbine, čovek koji se uplašio sopstvene smrtnosti i starosti, odlučio je da tuđu smrtnost dokaže - sečivom. Reči koje su za njega imale težinu kletve prekinute su fizičkim nasiljem.

(Telegraf.rs)