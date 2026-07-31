Duga putovanja automobilom mogu biti naporna, naročito za putnike koji žele da prekrate vreme gledanjem filmova ili serija na mobilnom telefonu. Dok vozač mora da bude potpuno fokusiran na put, saputnici često traže praktično rešenje kako ne bi satima držali telefon u rukama.

Jedan jednostavan trik koji je postao viralan na društvenim mrežama pokazuje da i obična kesa za zamrzivač može poslužiti kao improvizovani držač za mobilni telefon.

Kako napraviti držač za telefon od kese?

Za ovaj trik potrebna vam je samo jedna čvrsta kesa za zamrzivač.

Postupak je jednostavan:

skinite naslon za glavu sa prednjeg sedišta;

navucite kesu preko metalnih šipki tako da se probuši na dva mesta;

vratite naslon na svoje mesto;

ubacite telefon u kesu u horizontalnom položaju i zatvorite je.

Na ovaj način telefon ostaje pričvršćen iza sedišta, a ekran je dostupan putnicima na zadnjem sedištu. Kod većine modela telefona ekran osetljiv na dodir može da se koristi i kroz plastičnu kesu.

Koje su mane ovog trika?

Iako je rešenje praktično i gotovo besplatno, nije idealno u svim situacijama.

Pre svega, namenjeno je putnicima koji sede pozadi, dok osoba na suvozačevom mestu od njega nema koristi.

Pored toga, providna plastika može da reflektuje sunčevu svetlost, pa gledanje sadržaja može biti otežano, naročito tokom dana.

Bezbednost je ipak najvažnija

Bez obzira na to da li koristite improvizovani ili namenski držač za telefon, stručnjaci upozoravaju da ekran ne sme da odvlači pažnju vozača.

Tokom vožnje, posebno noću, svetlost telefona i pokretni sadržaji mogu ometati koncentraciju. Zato telefon treba postaviti tako da bude namenjen isključivo putnicima, dok vozač pažnju mora da zadrži na putu i saobraćaju.